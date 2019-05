La composition des séries provinciales pour 2019-2020 est connue

La composition des séries provinciales pour la saison 2019-2020 a été dévoilée ce vendredi matin par le CP Brabant. Les voici.

On retrouvera, notamment, six clubs du Brabant wallon en P1 tandis qu’ils seront quatorze dans une série de P2 où figurent deux cercles bruxellois.

À noter que les clubs mécontents ont jusqu’à l’assemblée générale du 15 juin pour se manifester.

Découvrez, ci-dessous, les compositions des séries (nous avons mentionné uniquement celles où figurent des clubs du Brabant wallon):

Provinciale 1

Waterloo, Lasne-Ohain, RC Villers, Genappe, Nivelles, Ophain, Etterbeek, BX Bruxelles, Crossing, Ixelles, Saint-Josse, Boitsfort, Stade Everois, Sporting Bruxelles, Renaissance Schaerbeek, Stockel.

Jodoigne et Kosova sont montés, Saint-Michel et Forest descendus. Ces quatre équipes cèdent leur place à Stockel qui arrive de D3 ainsi qu’à Schaerbeek, Nivelles et Ophain qui montent de P2.

Provinciale 2

Grez-Doiceau, Perwez, ES Braine, Rixensart, Chastre, Incourt, Huppaye, Saintes, Wavre-Limal, Mont-Saint-Guibert, Lasne-Ohain B, Wavre Sports B, Orp-Noduwez, RCS Brainois B, Saint-Michel, Auderghem.

Nivelles et Ophain sont montés en P1, Villers B et Genappe B sont descendus en P3. Orp et Braine B arrivent de P3.

Provinciale 3B

Union B, Jette B, Waterloo B, Rebecq B, Nivelles B, Saintes B, Ganshoren B, Ittre B, ES Braine B, Suryoyés B, Moreda Uccle B, AFC Braine-Waterloo, Clabecq, Espanola Uccle, ASA Molenbeek.

Provinciale 3C

Leopold B, Ixelles B, Wavre-Limal B, La Hulpe, Etterbeek B, Rixensart B, Stéphanois, Genappe B, Auderghem B, Crossing B, FC Schaerbeek B, RC Villers B, Saint-Michel B, Ittre, Kosova B.

Provinciale 3D

Jodoigne B, Stéphanois B, Orp B, Perwez B, Walhain B, Ottignies, Beauvechain, Mélin, Mont-Saint-André, Archennes-Pécrot, Huppaye B, Jandrain, Bierges, Chastre B, Ronvau.

Provinciale 1 Dames

RCS Brainois, Jodoigne, Etterbeek, Perwez, Lasne-Ohain, Ottignies, Saint-Michel, Bx Brussels, Chastre B, White Star C, Uccle, Irl. Auderghem B.

Provinciale 2 Dames

Ixelles, Wavre-Limal, Jodoigne B, Boitsfort, Stockel, Wavre Sports, Mont-St-Guibert, Bx Brussels B, Chastre C, White Star D, Suryoyés, Ronvau-Chaumont.

Provinciale 3A Dames

Ixelles B, Etterbeek B, Stéphanois, R.U. Auderghem, Crossing, Beauvechain, Ganshoren, Saint-Michel B, Maccabi, Berchem, Irl. Auderghem C, Espanola.

Provinciale 3B Dames

Union St-Gilloise, RCS Brainois B, Grez-Doiceau, Genappe, Lasne-Ohain B, Crossing B, Nivelles, Saintes, Black Star, Kosova, Evere, Saint-Josse, Brussels City, Ladies Brussels.