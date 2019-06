Liège rend hommage aux victimes des attentats, un an après les faits; de la poudre blanche repérée dans un bureau de vote; les gilets jaunes attaquent le siège du parti socialiste… Voici une sélection de dix histoires marquantes dans vos régions, ces derniers jours.

Un an après, Liège a rendu hommage aux victimes de l’attentat

500 personnes, parmi lesquelles les ministres du gouvernement d’affaires courantes Pieter De Crem (Intérieur) et Koen Geens (Justice) mais aussi des représentants des autorités liégeoises, judiciaires et quelque 300 policiers, ont rendu hommage mercredi matin à Soraya Belkacemi, Lucile «Cathy» Garcia et Cyril Vangriecken, tués le 29 mai 2018 par Benjamin Herman. Ce dernier fut finalement abattu par les forces de l’ordre alors qu’il s’était réfugié à l’athénée Léonie de Waha.

De la poudre blanche retrouvée dans un bureau de vote à Seneffe: les assesseurs ont été confinés

De la poudre blanche a été découverte dans une enveloppe déposée dans une urne au bureau de dépouillement de Seneffe, dans le Hainaut. La police est descendue sur les lieux. Un périmètre de sécurité a été établi. Les assesseurs des quatre bureaux concernés ont été confinés et le dépouillement a été interrompu.

Finalement, après analyse, il s’est avéré que la poudre blanche n’était rien de plus que du… lait en poudre.

Gilets jaunes: des projectiles contre le siège du PS, une vingtaine d’interpellations

Autre fait marquant de ces élections version 2019: des gilets jaunes ont attaqué le siège du PS à Bruxelles. Les fauteurs de troubles ont ensuite continué vers la Gare centrale, la rue du Marché aux Herbes, pour ensuite se réfugier dans un magasin de montres de la rue au Beurre, où la police a pu les intercepter. Au total, une vingtaine de personnes ont été interpellées.

Championnat du lancer de godasses et de charentaises à Rochefort

Voilà une belle possibilité de revanche offerte aux sportifs de salon, aux athlètes en patoufles. Ce samedi, à Rochefort, ils vont pouvoir briller avec ce championnat international pas comme les autres, celui du lancer de godasses et de pantoufles. Plus précisément de charentaises, la Rolls des savates. Enfin un vrai sport pour les pantouflards!

Assassinat de Valentin | Alexandre Hart: «Oui, j’ai tué un chat avec une pelle»

Lors des témoignages de moralité, Alexandre Hart a dû à nouveau s’expliquer sur les faits de violences et tortures sur les animaux. Et contrairement à ses précédentes déclarations, il a avoué devant la cour avoir en effet tué un chat avec une pelle.

«Oui, c’est déjà arrivé que je tue un chat, avec un coup de pelle. Parce qu’il embêtait toujours mon chat.»

Un père sauve toute sa famille d’un incendie grâce à la toux de son fils

L’incendie s’est déclaré à l’arrière d’une habitation occupée par un couple avec leurs deux enfants âgés de 7 mois et 6 ans. Le père de famille a été réveillé par l’un de ses fils qui ne cessait de tousser. C’est à ce moment-là qu’il a découvert d’épaisses fumées dans la maison. Il est sorti de son domicile avec son enfant de 6 ans pour le mettre à l’abri chez un voisin.

Sa femme, avec son bébé de 7 mois dans ses bras, attendait de l’aide. Le voisin et son mari ont réceptionné le nourrisson jeté par la fenêtre avant de lui venir en aide.

Trois classes et le réfectoire vandalisés à l’école d’Auby

Si les dégâts matériels sont limités, le geste est incompréhensible. Des pots de peinture ont été renversés, des mots ont été écrits sur les tableaux, les classeurs des enfants ont été vidés, des chaises ont été renversées…

Les faits se sont produits entre ce lundi et mardi en début de journée.

«C’est désolant de voir cela, confie Mathieu Rossignol. J’ai vraiment pu voir que cela touchait énormément les enseignantes.»

Quatre petits loups ont vu le jour au domaine des grottes de Han

Carnet rose au domaine des grottes de Han! Quatre louveteaux arctiques ont vu le jour à la mi-avril au parc animalier. Ils ont été découverts dans leur tanière par les rangers du domaine. La petite Keysa a donné naissance à une portée composée de 2 mâles et 2 femelles.

La cantinière a accouché pendant la marche Saint-Nicolas

Dans la marche, Mélanie Peeters joue un rôle crucial: elle est cantinière de la Garde au Drapeau. Samedi, elle avait tenu à tenir son rôle malgré une grossesse arrivée à terme. Elle a ainsi suivi les troupes jusqu’à la retraite aux flambeaux. Ce moment privilégié se termine dans la cour de l’ancienne brasserie.

Puis, le dimanche matin, très exactement à 7 h 19, elle donnait naissance au petit Jules, à la maternité d’Auvelais. Félicitations aux parents et une question pour les experts de la marche folklorique: le petit Jules pourra-t-il revendiquer une année d’ancienneté à la marche?

Plastic rose sur le bronze de Manneken Pis

En 1977, pour sa première télé chez Drucker, Plastic Bertrand porte un perfecto rose à tirettes. Le blouson devenu mythique est désormais 1025e costume de Manneken Pis. Lors de sa remise, l’euphorie du chanteur n’était pas feinte.

