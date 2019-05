À Watermael-Boitsfort, «La Minute Sauvage» hameçonnée par le rarissime martin-pêcheur de Bruxelles

Il n’y a qu’une dizaine de martins-pêcheurs à Bruxelles. Pourtant, le vidéaste amateur de «La Minute Sauvage» a repéré la criarde robe bleu pétrole et orange d’un de ces oiseaux. On se promène avec lui au bord des étangs de Watermael-Boitsfort.

À Bruxelles, le martin-pêcheur est complètement habitué à la présence humaine. Ce n’est pas nous qui le disons mais Thomas Jean, le réalisateur des capsules YouTube «La Minute Sauvage». Pour le prouver, le Schaerbeekois s’est rendu à Watermael-Boitsfort. Petit exploit: alors qu’il n’y aurait qu’une petite dizaine de spécimen à Bruxelles, le vidéaste animalier a réussi à en filmer un. On le retrouve dans le parc Ten Reuken d’abord, en contrebas du parc Tournay Solvay ensuite.

Ces plans sont saisissants: alors que les promeneurs consultent leurs smartphones et qu’au loin, on entend les voitures croiser sur le boulevard du Souverain, l’emplumé bleu pétrole et orange sifflote tranquillement dans les branches. «Chaque année, on a entre 2 et 5 couples nicheurs à Bruxelles. C’est très peu nombreux», déplore le vidéaste. «C’est dû à la disparition de ses sites de nidification potentiels».

On en apprend un peu plus sur la nidification des martins-pêcheurs aux étangs de Boitsfort où, depuis le chemin des Silex, Thomas Jean a pu observer le site de nidification artificiel installé par Bruxelles Environnement. Malheureusement, il a dû constater là-bas que la nichée du couple qui s’y est installé ce printemps «a échoué». C’est l’ornithologue Mario Ninnane, Président de la Commission ornithologique de Watermael-Boitsfort, qui nous en dit plus à ce sujet. «La femelle semble avoir disparu», explique le spécialiste.

Il faudra donc attendre l’année prochaine pour espérer que le mâle, resté solitaire, trouve une nouvelle partenaire et que le nouveau couple donne naissance à des oisillons.