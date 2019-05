Qualifications pour l’Euro 2020: le sélectionneur allemand Joachim Löw, qui a reçu un haltère sur le torse, ne sera pas sur le banc

Football: Joachim Löw ne sera pas sur le banc à l’occasion des deux prochains matches de la Mannschaft, qualificatifs pour l’Euro 2020. Il a été victime il y a quelques jours d’un accident artériel lors d’une activité sportive.

Le sélectionneur allemand Joachim Löw ne sera pas sur le banc à l’occasion des deux prochains matches de la Mannschaft, qualificatifs pour l’Euro 2020 de football, le 8 juin à Borisov contre le Bélarus, et le 11 à Mayence contre l’Estonie. Victime il y a quelques jours d’un accident artériel lors d’une activité sportive, il souffre en effet de problèmes circulatoires, et a été hospitalisé à Fribourg. La fédération allemande (DFB) a rassuré en précisant sur son site qu’il va très bien, mais doit se reposer un mois. L’équipe sera donc confiée à son adjoint Marcus Sorg, à l’entraîneur des gardiens Andreas Köpke et au directeur technique Oliver Bierhoff.

L’Allemagne a débuté ces qualifs par une belle victoire aux Pays-Bas, 2-3, le 24 mars à Amsterdam dans le Groupe C.

Löw est l’entraîneur national depuis 2006. Il a mené son pays au titre mondial lors de la Coupe du monde 2014.

Il a reçu sur le torse un haltère lors d’un entraînement, qui aurait comprimé une de ses artères.

«Je me sens de nouveau assez bien», précise-t-il dans le communiqué de la DFB. «Je suis en contact permanent avec mon staff et nous serons également en relation téléphonique étroite autour des deux matches internationaux», a-t-il ajouté