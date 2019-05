Pour la première fois, moins de 10% des travailleurs ont interrompu (ou diminuer) leur carrière en 2018

Une tendance à la baisse est constatée depuis 2014: en 2018, le pourcentage de travailleurs du secteur privé recourant à une interruption de carrière (ou sa diminution) est passé pour la première fois sous la barre des 10%.

En 2018, le pourcentage de travailleurs du secteur privé recourant à une interruption de carrière (ou sa diminution) est passé pour la première fois sous la barre des 10%, selon des chiffres de l’entreprise de services RH Acerta, publiés ce vendredi. Une tendance à la baisse est constatée depuis 2014.

En 2018, 9,6% des travailleurs du privé ont interrompu leur carrière, contre 10,5% en 2017.

Parmi les différentes options d’interruption de carrière, le crédit-temps (emplois de fin de carrière, pour motif de soins ou formation agréée) est la plus prisée, suivi du congé parental thématique. Toutes les possibilités (crédit-temps ou congé thématique, c’est-à-dire parental, pour soins palliatifs ou assistance médicale) connaissent une baisse en 2018.

En 2018, 5,38% des travailleurs du privé ont recouru à un crédit-temps pour interrompre ou réduire leur carrière, ce qui représente plus de la moitié (55,88%) des interruptions de carrière l’an dernier. En 2017, ils étaient encore 5,92%. Acerta explique la baisse par «les règles plus strictes» et «la diminution des allocations pour certaines catégories de travailleurs en crédit-temps». Alors que fin 2016, des coupes ont été opérées dans les allocations, les modalités du crédit-temps se sont durcies en 2017: celui sans motif a par exemple été supprimé, souligne Acerta.

Le congé parental représentait 33,55% des interruptions de carrière (3,23% des travailleurs).