Dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer

Les tracteurs roulent aussi à l’économie

Comment réduire la consommation? Un peu comme sur une voiture, cela dépend de la conduite du chauffeur («agressive» ou pas) mais aussi d’une série de facteurs: comme la pression des pneus, la charge, le réglage de la transmission, le régime du moteur…

Entre 250 et 450 litres pour faire un plein

Le Beau Vélo de RAVeL reprend du service

Plus que du cyclisme, le Beau Vélo de RAVeL est une expérience. Un acte citoyen à partager aux quatre coins de la Wallonie cet été. Découvrez les 11 étapes.

«Cet été 2019 sera celui du vélo»

Christine Mauel: «Sans le MR, la Région wallonne est perdue»

Christine Mauel (39 ans) est l’une des six élues au Parlement wallon pour l’arrondissement de Verviers. Un premier mandat pour cette Raerenoise à «la fibre écologique».

Christine Mauel: «Sans le MR, la Région wallonne est perdue»

Huy | La messe de l'Ascension retransmise dans le monde

On a prié sur antenne ce jeudi, dans la collégiale de Huy. La messe de l'Ascension qui se déroulait dans la collégiale Notre-Dame et Saint-Domitien, à Huy, était retransmise sur les chaînes de télévision et de radio de Belgique, d'Irlande, des Pays-Bas, de France, de Suisse, d'Allemagne mais aussi sur les ondes et petits écrans du Canada et des pays francophones d'Afrique (via TV5 Monde).

Une messe multilingue

La Cambre Show19: Adam Halleux, entre noblesse et bondage

Étudiant en quatrième année à La Cambre, Adam Halleux présentera ce soir, une collection inspirée de ses souvenirs d’enfance matinée d’une touche de bondage SM… Tout un programme!

Une collection entre enfance et bondage…



Carlo Di Antonio (cdH): «Qu’ils fassent leur majorité FGTB»

Frustré de ne pas avoir été réélu Carlo Di Antonio? Non, assure-t-il, conscient que ça allait être très difficile dans l’arrondissement de Mons. Mais amer, sans aucun doute.

Sa non-réélection au parlement wallon n'a d'ailleurs pas manqué de réactions

L’athénée Léonie de Waha, au cœur de l’attentat il y a un an: «Les élèves ont fait preuve d’une grande maturité»

Un hommage a été rendu aux victimes de l’attentat du 29 mai 2018, ce mercredi à Liège. Ce jour-là, l’athénée Léonie de Waha a été plongée dans l’effroi. Un an plus tard, son préfet, Rudi Creeten, évoque la réaction des élèves.

Un an après l'attentat du 29 mai, votre école reste-t-elle marquée par les événements?

Jodoigne: Grande foule pour le marché de l'Ascension et son blanc, bleu, belge

Le ciel gris du jeudi 30 mai n’a pas empêché le grand public d’affluer sur le marché de l’Ascension et de s’intéresser aux concours bovins et ovins. Combien étaient-ils 5 000? 6 000? Impossible à estimer, d’autant que la marée humaine n’a guère baissé tout au long de la journée.

Jodoigne: Grande foule pour le marché de l'Ascension et son blanc, bleu, belge

Hip-Pop à Namur: tout un Street Art de vivre

Le 2 juin, la Funky Feet Academy présentera son spectacle de fin d’année.</B> À l’affiche: un condensé de disciplines, sur fond de Pop Art.

L'esprit de la Funky Feet

La lettre ouverte de Jean-Claude Servais

L’auteur de BD gaumais Jean-Claude Servais part en guerre contre un projet de six éoliennes</B> de 200 m de haut entre Muno et Sainte-Cécile.

L'ombre de six éoliennes plane sur le village de Muno : Jean-Claude Servais part en guerre