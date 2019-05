La STIB remplace les rails de tram à la Barrière de Saint-Gilles: les déviations

La STIB remplace les voies de tram dans la Barrière de Saint-Gilles. Ces travaux sont impactants pour les trams 81 et 97, les bus 47 et N12 ainsi que les voitures.

Un chantier très impactant a commencé ce jeudi 30 mai à la Barrière de Saint-Gilles. Il doit durer tout ce long week-end et s’achever le mardi 4 juin. La STIB doit en effet remplacer les rails de tram dans le carrefour. D’où des rues barrées aux voitures et des déviations pour celles-ci ainsi que pour les bus. Les trams sont quant à eux interrompus. Le dispositif est prévu jusqu’au samedi 8 juin.

Les trams 81 et 97 d’abord sont interrompus. Cette interruption est prévue jusqu’au dimanche 2 juin, mais aussi le mardi 4 juin après 21h, annonce la STIB. Le 81 ne circule pas entre les arrêts avenue du Roi et Janson. Après avenue du Roi, ils sont déviés vers Wiels et roulent vers Dieweg, sur la ligne 97.

Le 97 justement est interrompu entre Wiels et Louise. Après Wiels, les trams sont déviés vers avenue du Roi et continuent sur la ligne 81 vers Marius Renard. Un T-Bus circule entre Wiels et Janson. À cet arrêt, les voyageurs peuvent grimper dans le tram 92 jusqu’à Louise.

Les bus enfin. Le 48 vers Grand-Place et le Noctis N12 vers Gare Centrale sont déviés entre Barrière et Porte de Hal jusqu’au dimanche 2 juin. Cette déviation est étendue entre Porte de Hal et Rochefort du lundi 3 juin et le samedi 8 juin (6h).

Quant aux voitures, l’accès de la Barrière de Saint-Gilles leur est interdit dans certains axes en fonction du chantier. Des déviations interviennent depuis la chaussée de Waterloo, la rue de l’Hôtel des Monnaies et la chaussée d’Alsemberg jusqu’au 8 juin. Ne soyez pas surpris: certaines directions font emprunter la Barrière dans le sens inverse au sens giratoire.