Le vendredi en prime-time, La Une vous emmène à la découverte d’un château belge d’exception. Témoins de siècles d’Histoire et d’histoires, les châteaux révèlent et mettent en évidence les savoir-faire et la passion de toutes ces femmes et de tous ces hommes qui se battent pour maintenir ce patrimoine vivant, afin de le transmettre aux générations futures.