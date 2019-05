Claude Moniquet désigné président des Listes Destexhe

Les Listes Destexhe ont désigné l’expert en terrorisme Claude Moniquet comme président et porte-parole du mouvement, a annoncé jeudi cette formation.

Les coordinateurs régionaux des Listes Destexhe se sont réunis mardi après-midi à Bruxelles.

Ils ont, sur proposition de leur leader initial, Alain Destexhe, décidé de doter le mouvement d’une direction provisoire, a précisé dans un communiqué cette formation qui s’est présentée aux élections générales du 26 mais sans obtenir le moindre élu.

M. Moniquet a été désigné «à l’unanimité» président et porte-parole du mouvement. Il sera assisté de trois vice-présidents, Pierre Vierendeels, Laurence Genot et Victoria de Vigneral, et de coordinateurs provinciaux, qui seront confirmés la semaine prochaine.

Ils formeront le comité de direction du mouvement.

M. Destexhe, un ex-sénateur et député régional MR à Bruxelles, a confirmé qu’il ne souhaitait plus jouer de rôle opérationnel. Il participera toutefois, avec une voix consultative, aux travaux du Comité de direction.

«Après consultation des candidats et militants, le mouvement changera de nom dans les semaines à venir et un congrès sera convoqué, au début de l’automne au cours duquel les membres du mouvement pourront adopter des statuts, avaliser un programme et désigner celles et ceux qui dirigeront le mouvement après cette période transitoire», ajoute le communiqué.