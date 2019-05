L’Allemand Alexander Zverev, 5e mondial, a rejoint le 3e tour de Roland-Garros en battant le Suédois Mikael Ymer (ATP 148), issu des qualifications, en trois sets 6-1, 6-3 et 7-6 (7/3) jeudi sur le Court Simonne-Mathieu.

Alors qu’il avait eu besoin de cinq sets et 4 heures et 8 minutes pour se défaire de l’Australien John Millman (ATP 56) mardi au 1er tour, Zverev a cette fois validé son billet pour le 3e tour en 1 heure et 59 minutes.