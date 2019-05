L’affiche de la Ducasse d’Ath 2019 est connue!

La Ville d’Ath avait (de nouveau) décidé de lancer un appel au plus grand nombre pour l’affiche de la Ducasse 2019.

Un jury, voilà quelques semaines, avait sélectionné trois projets: ceux d’Édouard Dewulf, de Yohann Dutilleul et de Gabriel Debacker. Le même jury a ensuite examiné les trois projets «finalistes», mais également et surtout le plus grand nombre (via internet).

Le nom du lauréat a été dévoilé ce jeudi à Ath, en présence du bourgmestre Bruno Lefebvre, de l’échevine Nathalie Laurent et du directeur de la Maison des géants, Laurent Dubuisson. Il s’agit de Yohann Dutilleul. Sa proposition sera déclinée dans les différents supports de promotion pour la Ducasse 2019. Yohann Dutilleul est notamment chargé, dans sa vie professionnelle, de la communication d’une surface commerciale.

Les œuvres des deux autres «finalistes» devraient aussi être valorisées d’une façon ou d’une autre, compte tenu de leur qualité.