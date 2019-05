Roland-Garros: Naomi Osaka au 3e tour après un duel serré face à Victoria Azarenka

La Japonaise Naomi Osaka s’est qualifiée pour le 3e tour du simple dames de Roland-Garros, deuxième levée du Grand Chelem, jeudi à Paris. La numéro 1 mondiale s’est imposée en trois sets 4-6, 7-5 et 6-3 après 2h50 de jeu face à la Biélorusse Victoria Azarenka (WTA 43) sur la terre battue du Court Suzanne-Lenglen.

Déjà bousculée mardi au 1er tour par la Slovaque Anna Karolina Schmiedlova (WTA 90), qu’elle a battue en trois sets 0-6, 7-6 (7/4), 6-1 après 1h54 de jeu, Osaka était malmenée en début de rencontre face à Azarenka, qui empochait le 1er set 6-4.

Osaka relançait la rencontre en gagnant un 2e set accroché, 7-5, sur sa 4e balle de set.

La numéro 1 mondiale concluait 6-3 sur sa seconde balle de match, poursuivant sa série victorieuse en Grand Chelem. Naomi Osaka n’a en effet plus perdu une seule rencontre dans un tournoi majeur depuis sa défaite face à l’Allemande Angelique Kerber au 3e tour de Wimbledon. La Japonaise a ensuite remporté l’US Open et l’Open d’Australie.

Naomi Osaka affrontera au tour suivant (16e de finale) soit la Tchèque Katerina Siniakova (WTA 42) soit la Grecque Maria Sakkari (WTA 30). Elle se retrouve au 3e tour de Roland-Garros pour la 3e fois en quatre participations, elle qui n’a jamais été plus loin que ce stade de l’épreuve. Battue au 1er tour par Alison Van Uytvanck en 2017, la Japonaise avait été éliminée au 3e tour en 2016 et 2018.

Ancienne numéro 1 mondiale et double lauréate de l’Open d’Australie (2012, 2013), Victoria Azarenka, 29 ans, avait atteint les demi-finales en 2013 à Paris. La protégée de Wim Fissette, n’a plus atteint le 3e tour de Roland-Garros depuis 2013. Elle avait été sortie au 1er tour en 2016 et 2018.