Roland-Garros: Kirsten Flipkens au 2e tour du double

Kirsten Flipkens, associée à la Suédoise Johanna Larsson, s’est qualifiée pour le 2e tour du double dames des Internationaux de France de tennis, jeudi sur la terre battue de Roland-Garros. La paire belgo-suédoise, tête de série N.15 dans cette deuxième levée du Grand Chelem, s’est imposée 6-2, 7-6 (7/2) en 1h36 face aux Australiennes Monique Adamczak et Jessica Moore.

Kirsten Flipkens et Johanna Larsson pourraient retrouver Alison Van Uytvanck et la Luxembourgeoise Mandy Minella au tour suivant. Ces dernières affrontent jeudi la Russe Anastasia Potapova et l’Ukrainienne Dayana Yastremska sur le Court 5. Potapova, 18 ans, avait réussi le premier exploit de la quinzaine à Paris en éliminant l’Allemande Angélique Kerber (N.5), 5e mondiale en simple dimanche.

Kirsten Flipkens (WTA 64) a été éliminée mardi au premier tour en simple par la Portoricaine Moncia Puig (WTA 59), championne olympique.

Elise Mertens jouera aussi son 1er tour en double jeudi. Associée à la Bélarusse Aryna Sabalenka, avec qui elle forme la 6e paire tête de série, la Limbourgeoise sera opposée à l’Allemande Tatjana Maria et la Britannique Heather Watson. Leur match est le quatrième et le dernier du court N.10.