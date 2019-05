Olivier Giroud: «Eden Hazard va nous manquer»

Eden Hazard, annoncé sur le départ, «va nous manquer», a lâché mercredi Olivier Giroud, l’autre grand bonhomme de la victoire de Chelsea contre Arsenal en finale de l’Europa League (4-1), mais la star belge «mérite un nouveau challenge», selon l’attaquant français.

«C’est quelqu’un avec qui j’ai une relation particulière sur le terrain et en dehors», dit Olivier Giroud en parlant d’Eden Hazard. «C’est un pote. Au-delà du côté sportif, c’est un super mec. Je suis vraiment content pour lui et son avenir. Il va nous manquer. Il le mérite aussi, après avoir passé sept ans de bons et loyaux services à Chelsea. Il mérite un nouveau challenge».

Eden Hazard, auteur de deux buts et un assist mercredi, a sans doute disputé son dernier match avec les Blues, avant un transfert annoncé au Real Madrid. «Nous déciderons dans les prochains jours, l’unique objectif dans mon esprit était de gagner cette finale», a expliqué Eden Hazard. «J’ai pris ma décision déjà, mais j’attends celle des deux clubs. Je pense que c’est un au-revoir, mais en football on ne sait jamais. Mon rêve était de jouer en Premier League et je l’ai fait dans un des plus grands clubs. Alors maintenant, peut-être qu’il est temps pour un nouveau challenge».