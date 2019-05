Europa League - Eden Hazard après la finale gagnée face à Arsenal: "je pense que c'est un au-revoir"

(Belga) Eden Hazard devrait avoir disputer son dernier match sous les couleurs de Chelsea mercredi en finale de l'Europa League de football. Le stratège des Blues a inscrit deux buts, dont un sur penalty, et délivré une passe décisive lors du large triomphe face à Arsenal (4-1). Eden Hazard y est allé aussi de sa petite phrase à l'interview pour BT Sports au coup de sifflet final.

"Je pense que c'est un au-revoir", a lâché Eden Hazard à Chelsea depuis 2012. "Mais en football, on ne sait jamais." Les rumeurs se font de plus en plus insistante sur un départ du Diable Rouge au Real Madrid la saison prochaine. "Nous déciderons dans les prochains jours, l'unique objectif dans mon esprit était de gagner cette finale", a expliqué Eden Hazard. "J'ai pris ma décision déjà, mais j'attends celle des deux clubs. Je pense que c'est un au-revoir, mais en football on ne sait jamais. Mon rêve était de jouer en Premier League et je l'ai fait dans un des plus grands clubs. Alors maintenant, peut-être qu'il est temps pour un nouveau challenge". (Belga)