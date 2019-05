Delfine Persoon contrainte par son adversaire de changer d’hôtel à New York: «Pathétique»

Le grand jour approche pour Delfine Persoon, championne du monde WBC des légers (-61,235 kg), qui pourrait unifier les titres WBA, IBF et WBO, samedi au Madison Square Garden de New York.

Le combat psychologique avec son adversaire, l’Irlandaise Katie Taylor, tenante donc des ceintures WBA, IBF et WBO, a d’ores et déjà commencé. Arrivée lundi à New York, Persoon s’est vue dans l’obligation de changer d’hôtel car son adversaire ne désirait pas que le boxeuse belge loge dans le même bâtiment qu’elle.

Si contractuellement Katie Taylor a le droit d’exiger ce déménagement, cela passe mal dans l’entourage de Delfine Persoon. La boxeuse de 34 ans n’a certes pas caché son irritation mais n’a pas paru très affectée. «J’ai dû faire mes bagages et on a déménagé dans un autre hôtel qui se situe dans un autre quartier. Ce n’est pas agréable pour nous. Disons que je trouve ça pathétique», a-t-elle réagi.

Quelques tracasseries avaient déjà fait monter la tension au moment de la signature des contrats.» Ils ont fait traîner les choses autant que possible pour me déstabiliser», avait expliqué Persoon la semaine dernière. «C’était interminable. Mais cela n’a en rien affecté mon degré de motivation qui est à son maximum», avait-t-elle affirmé.

Ce mercredi à l’occasion des conférences de presse, Persoon a d’ailleurs pu regarder Katie Taylor dans les yeux pour la première fois. «Quand je l’ai vue, je me suis dit ‘Yes, je suis plus grande qu’elle’. Ce ne sera pas un désavantage pour moi donc c’est une bonne nouvelle.»

«Se battre au Madison Square Garden sera un beau défi’, a-t-elle enchaîné. «C’est une belle opportunité d’être à l’affiche avec les meilleurs boxeurs. D’un côté, cela amène de la pression mais c’est aussi une chance unique.»