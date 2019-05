Assises Hainaut - L'intention d'homicide est contestée par la défense

La cour d'assises du Hainaut a accepté, lors de l'audience de mercredi, de poser une question subsidiaire au meurtre pour faciliter le vol ou en assurer l'impunité. Pour la défense, il ressort des débats que l'intention d'homicide n'est pas établie. La question des coups ayant entrainé la mort sans intention de la donner (article 474 du code pénal) doit être posée. Quatre hommes sont accusés d'un vol avec meurtre et trois d'un incendie. Ils sont cinq dans le box.

Mercredi, la cour a auditionné les derniers témoins dans le cadre du procès du meurtre de Daniel Maroy (84 ans). Le 22 mars 2014, peu après 20h, l'agriculteur était agressé dans sa ferme par Jason Piat et Mathieu Vancraeynest. Informés par un ami que l'agriculteur détenait toujours sur lui une grosse liasse de billets, les deux jeunes homme de 18 ans lui ont tendu un piège. Jason l'a frappé à la tête avec un bâton et Mathieu lui a fait les poches. Ils sont repartis avec une somme de 13.000 euros.

Durant la nuit, les cousins Mohamed et Abdel Madjid Benbouzid sont revenus à la ferme pour commettre un vol. Abdel Madjid a porté des coups, avec le manche d'une fourche, sur la tête de l'octogénaire qui dormait. Ils ont fouillé la maison et sont repartis avec une somme de 6.000 euros.

La nuit du 28 au 29 mars, Mohamed, Mathieu et Jason Deveuldre ont bouté le feu à la ferme. Le corps de la victime a été découvert, calciné, dans les décombres. Selon le médecin légiste, Daniel Maroy était mort avant l'incendie, d'une crise cardiaque suite à un stress.

Mercredi soir, la défense de Mohamed a demandé à la cour de poser la question des coups ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Me De Béco et Me Gillis ont été imités par les avocats d'Abdel Madjid, de Mathieu et de Jason, tous accusés d'un vol avec violence avec circonstance aggravante de meurtre. La cour a accepté de poser la question et l'avocat général ne s'y est pas opposé.

Le procès reprendra vendredi matin avec le réquisitoire de l'avocat général Gilles Dupuis suivi des plaidoiries des avocats de Mathieu Vancraeynest (Me Tounkara et Me Dewinter), Jason Piat (Me Soccio) et Jordan Deveuldre (Me Donatangelo). Les avocats de Mohamed Benbouzid (Me De Béco et Me Gillis) et d'Abdel Madjid Benbouzid (Me Parret et Me Brotcorne) plaideront lundi prochain.