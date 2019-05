Roland-Garros: le programme de jeudi avec Flipkens, Van Utyvanck et Mertens

Voici le programme de ce jeudi aux Internationaux de France.

Associée à la Suédoise Johanna Larsson, Kirsten Flipkens, éliminée au premier tour en simple par la Portoricaine, championne olympique, Moncia Puig, fera son entrée dans l’épreuve du double jeudi lors de la 5e journée des Internationaux de France à Roland-Garros. Même constat pour Alison Van Uytvanck, en piste avec la Luxembourgeoise Mandy Minella après une élimination d’entrée face à l’Espagnole Sara Sorribes Tormo. Côté belge toujours, Elise Mertens jouera aussi son premier tour en double jeudi.

La paire belgo-suédoise (N.15) sera opposée, dès le premier match sur le court N.8, à partir de 11h00, aux Australiennes Monique Adamczak et Jessica Moore pour le compte du premier tour.

Alison Van Uytvanck et Mandy Minella sont programmées en deuxième match sur le court N.5 et seront face à la jeune Russe de 18 ans Anastasia Potapova et l’Ukrainienne Dayana Yastremska, 32 ans. Potapova avait réussi le premier exploit de la quinzaine à Paris en éliminant l’Allemande Angélique Kerber (N.5), 5e mondiale en simple dimanche.

Elise Mertens, qui jouera avec la Bélarusse Aryna Sabalenka, avec qui elle forme la 6e paire tête de série, sera opposée à l’Allemande Tatjana Maria et la Britannique Heather Watson. Leur match est le 4e et le dernier du court N.10.

Par ailleurs en simple, l’Américaine Serena Williams sera en piste ainsi que les deux numéro 1 mondiaux, le Serbe Novak Djokovic et la Japonaise Naomi Osaka pour leur deuxième tour respectif, ainsi que la Roumaine Simona Halep, 3e mondiale, tenante du titre sur la terre battue parisienne.