Appel Hainaut - Le procès d'Abdelkader Hakimi est reporté au 21 novembre

La quatrième chambre correctionnelle de la cour d'appel du Hainaut a reporté, mercredi, au 21 novembre 2019, le procès de cinq membres du Groupe islamique combattant marocain (GICM) poursuivis par le parquet fédéral. Abdelkader Hakimi, Lahoussine El Hask, Mourad Chabarou, Abdellah Ouabour et Khalid Bouloudo avaient été condamnés par le tribunal correctionnel de Bruxelles en 2006 puis par la cour d'appel. La cour européenne des droits de l'homme a cassé cet arrêt en 2010.

L'objectif du GICM était de renverser le roi du Maroc "par la force du sabre", supprimer l'égalité entre hommes et femmes, instaurer un califat, exhorter le peuple à combattre les juifs. Le groupe était lié à Al Qaeda.

Par un arrêt du 15 septembre 2006, la cour d'appel de Bruxelles, condamna Abdelkader Hakimi, par défaut, à une peine de huit ans d'emprisonnement ainsi qu'à une amende de 2.500 euros du chef de participation, en tant que dirigeant, à une activité d'un groupe terroriste, faux en écritures et usage de faux, création d'une association en vue de perpétrer des crimes emportant la réclusion de dix à quinze ans ou plus, contrefaçon de sceau et usage du sceau contrefait, recel, création d'une association pour porter atteinte aux personnes et aux biens, contrefaçon d'un passeport, port public d'un faux nom et séjour illégal.

La cour européenne des droits de l'homme avait cassé l'arrêt, en 2010, en raison de la violation de l'article 6$1 de la convention européenne des droits de l'homme. Raison pour laquelle le volumineux dossier (95 cartons) est revenu à Mons.

Mercredi matin, la défense a demandé le report du procès car elle n'avait pas reçu les conclusions du parquet fédéral. La cour a remis l'affaire au jeudi 21 novembre.