Goffin face à Nadal au 3e tour de Roland-Garros: «Le défi ultime ici»

David Goffin (ATP 29) avait le sourire mercredi dans la salle d’interview n°2 du musée de Roland Garros après sa victoire 6-2, 6-4, 6-3 au deuxième tour contre le jeune Serbe Miomir Kecmanovic (ATP 85), 19 ans.

Sur le court N.14, le Liégeois a livré une nouvelle prestation convaincante qui lui a offert le privilège de disputer vendredi un match de gala contre Rafael Nadal (ATP 2). «C’était vraiment un match très bien géré, très solide du début à la fin», a confié Le Liégeois.

«Je suis arrivé avec de bonnes intentions et j’ai vraiment pu dicter mon jeu dès le début», a analysé David Goffin. «Il avait de meilleures frappes (que Ricardas Berankis, son adversaire du premier tour, NDLR), il jouait plus lourd avec son coup droit, mais chaque fois, j’ai bien géré les moments où il jouait très bien. Et notamment, à la fin du troisième set, à 0-30, 4-3 sur mon service. Dans les deux matchs, je me suis bien senti. Je touchais bien la balle. Vraiment de bonnes variations, au niveau attaque, de la solidité, des amorties, du jeu vers l’avant. Et mon service m’aide bien pour le moment».

David Goffin en aura évidemment bien besoin s’il veut espérer créer l’exploit, vendredi. C’est que de l’autre côté du filet se dresse désormais un certain Rafael Nadal, l’ogre de l’ocre, 11 fois vainqueur sur la terre battue de Roland Garros. Un sacré défi.

«C’est probablement le défi ultime ici, a reconnu Goffin. «Parce qu’en plus d’être sur terre battue, c’est le seul tournoi où on le joue en trois sets gagnants sur terre battue. Je vais devoir essayer de jouer avec mes qualités, couper les angles, prendre la balle tôt. Si je cours, et je vais devoir le faire, c’est sûr. C’est à son avantage. Et quand il prend le jeu à son compte, ça devient très compliqué. C’est un match qu’on a toujours envie de jouer, sur un gros court. J’espère qu’il y aura une bonne ambiance. Et il faudra se lâcher».

Nadal: «Un 3e tour très difficile»

Pour pouvoir affronter David Goffin au troisième tour des Internationaux de France à Roland-Garros, Rafael Nadal s’est qualifié sans problème mercredi en éliminant sans trop forcer l’Allemand Yannick Maden (ATP 114), 6-1, 6-2, 6-4 en 2 heures et 9 minutes de jeu.

Comme prévu, Maden, joueur issu des qualifications et tombeur de Kimmer Coppejans (ATP 178) au premier tour, n’a pas vraiment existé face à l’Espagnol, en quête d’un 12e sacre à Paris, même s’il s’est bien battu notamment dans le 3e set.

«J’ai fait un bon match aux deux premiers sets… pas génial, mais bon. Et au 3e set, j’ai un peu perdu ma concentration», a commenté le numéro 2 mondial.

Seule petite différence par rapport au premier tour, Nadal a cédé un jeu de plus (7), et s’est fait breaker deux fois. «Le feeling est globalement bon, c’était juste un problème de concentration», a-t-il estimé. Un match tranquille en somme, où l’Espagnol, après s’être réglé au premier tour sur le nouveau court Central, s’est cette fois-ci réglé sur le Suzanne-Lenglen, un court où il n’a jamais perdu.

«Il y a toujours des choses à améliorer (dans son jeu). Mais jusque-là, c’est suffisant pour passer au 3e tour», a-t-il relevé. Un troisième tour qui verra le Majorquin, 32 ans, affronter le Liégeois, 28 ans, 29e mondial, qui s’est joué du jeune Serbe de 19 ans, Miomir Kecmanovic (ATP 85) au deuxième tour: 6-2, 6-4, 6-3 en 1 heure et 49 minutes.

«Ce sera un 3e tour très difficile, j’espère que je serai au niveau nécessaire», a commenté l’Espagnol.

Le 5e duel

Ce sera le cinquième affrontement entre Goffin et Nadal. L’ogre de Manacor a remporté les trois confrontations disputées sur terre battue, à Monte-Carlo et Madrid en 2017 et à Barcelone l’an passé. Goffin s’est imposé une fois sur dur, au Masters 2017.

Après un début de saison difficile, les deux joueurs ont engrangé de la confiance lors des deux premiers tours sur la terre battue parisienne. Tant Goffin que Nadal n’ont en effet pas encore concédé le moindre set et n’ont laissé filer que 13 jeux.