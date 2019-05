Eddy Merckx et Paul Van Himst en cœur: «Le sport rassemble et la politique divise»

Tous les deux réunis à l’Hôtel de Ville de Bruxelles pour le lancement du dernier livre consacré au «Cannibale», Eddy Merckx et Paul Van Himst ont une opinion bien tranchée sur la crise politique belge qui s’annonce.

Symboles d’une capitale forte et d’un pays uni, Eddy Merckx et Paul Van Himst, deux des plus grands sportifs de l’histoire belge, regrettent les querelles politiques qui ont débuté à l’issue des élections de ce dimanche 26 mai.

Célébré lors du départ de la Grande Boucle, le 6 juillet prochain, le «Cannibale» avoue ne pas aimer le climat dans lequel la Belgique se trouve actuellement: «Bruxelles, c’est mon pays, c’est ma ville. Le Tour va mettre Bruxelles et la Belgique à l’honneur. Pour notre pays, c’est important. Donc, forcément, ce qui se passe maintenant me touche fort. J’espère que les gens feront preuve de bonne volonté et que cela s’arrangera. Moi, je suis fier d’être Belge!»

On a profité d'une entrevue avec Eddy Merckx, un des visages de l'unité belge, pour avoir sur son avis sur la situation politique compliquée dans laquelle se trouve le pays... pic.twitter.com/mc1zp70HZ1 — Alan Marchal (@AlanMarchal) 29 mai 2019

Même discours pour son ami Paul Van Himst. «Ce départ à Bruxelles sera formidable pour la Belgique... si elle existe encore, ironise l’ancien joueur d’Anderlecht. Eddy Merckx et moi sommes deux bons Belges. Je trouve dommage que certains partis veulent diviser la Belgique. Je suis d’origine flamande, mais je suis belge. Quand on regarde la Belgique sur une mappemonde, elle représente un tout petit point... Et c’est vraiment dommage que l’on en arrive à se chamailler pour des toutes petites choses. Oui, je trouve ça triste. Mais, c’est la politique. Le sport rassemble et la politique divise. J’espère qu’ils trouveront une solution.»

