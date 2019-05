Le professeur entretenait une relation avec l’une de ses élèves: 37 mois de prison requis

Le ministère public a requis mercredi une peine de 37 mois d’emprisonnement à l’encontre du professeur, sans s’opposer à un sursis probatoire.

F.W., 51 ans, est poursuivi devant le tribunal correctionnel de Charleroi pour avoir entretenu, entre 2011 et 2013, des relations sexuelles et une liaison amoureuse avec une de ses élèves âgée de 16 ans au moment des faits.

Entre décembre 2011 et juin 2013, la mineure et son professeur de piano ont eu une relation amoureuse et des rapports sexuels. Âgé de 43 ans au moment des faits, le prévenu reconnaît la relation avec son élève mais jure qu’elle était consentante malgré la différence d’âge. Il reconnaît aussi le harcèlement et l’incitation à la débauche.

Me Bouchat représente la victime. Pour la partie civile, le professeur a usé de son autorité et manipulé la jeune fille. «Tout le monde décrivait ma cliente comme timide, renfermée et influençable à l’époque des faits. Et le prévenu est décrit comme quelqu’un de manipulateur et menteur.»

Le substitut Vervaeren a requis une peine de 37 mois d’emprisonnement. «Elle avait 16 ans et était en âge de donner ou non son consentement. À la vue des éléments du dossier, elle a donné son consentement. Mais vu sa personnalité, elle était clairement une proie pour les loups. Et elle est tombée sur ce pervers narcissique, qui lui promettait monts et merveilles. Il a usé du chantage, de la manipulation et de menace pour parvenir à ses fins.»

Me Jean-Philippe Mayence reconnaît que la situation n’aurait jamais dû se produire, mais pour la défense, il est évident qu’il y a eu consentement de la part de la victime: «la relation allait dans les deux sens. Certains messages envoyés par la victime montrent qu’elle était demandeuse de voir mon client. Elle en était éperdument amoureuse.»

L’avocat plaide l’acquittement pour les viols et les attentats à la pudeur et un sursis probatoire pour les préventions reconnues par son client.

Jugement le 26 juin prochain.