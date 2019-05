Liège accueille un festival et un marathon brassicoles à la Pentecôte

Liège accueillera du 6 au 10 juin la sixième édition du Beer Lovers Festival à l’espace Tivoli. Entre 20 et 30 brasseries wallonnes y présenteront leurs bières, alors qu’un marathon brassicole est programmé le dimanche 9 juin dans la Cité ardente.

Les organisateurs du Beer Lovers Festival espèrent attirer quelque 15 000 visiteurs en cinq jours. Des brasseries de toute la Wallonie sont attendues; des noms confirmés comme Dupont, Dubuisson ou encore Saint-Feuillien, ou des acteurs plus locaux comme Brasserie {C}, Brasse & Vous et La Brasserie Belge. Le beertruck «Le Petit brassin» sera aussi au rendez-vous.

Un public plus sportif est attendu dimanche au Beer Lovers Marathon. L’ambiance y sera tout de même festive puisque les coureurs qui s’élanceront sur le parcours de plus de 42 kilomètres sont invités à se présenter déguisés. Les participants auront droit aux ravitaillements habituels dans ce type d’épreuve, mais ils pourront aussi déguster une quinzaine de bières tout au long du tracé. «Nous nous sommes inspirés du marathon des châteaux du Médoc», explique Gérald Evers, organisateur et coureur. L’épreuve française constitue en effet la référence internationale pour ce genre d’événement ludique et sportif.

«Nous comptons cette année plus de 1.800 inscrits. Parmi ceux-ci, une quarantaine de personnes bouclent la distance en moins de trois heures. La grosse majorité des coureurs le fait entre cinq et six heures», explique M. Evers. En l’espace de quatre ans, son événement constitue désormais une attraction touristique importante puisque plus de trois quarts des participants sont étrangers.