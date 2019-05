Eddy Merckx, un livre sur les débuts de sa légende: «1969 a été ma meilleure année mais aussi ma plus mauvaise»

Johny Vansevenant et Eddy Merckx ont présenté le nouveau livre consacré au «Cannibale». Belga

À quelques semaines du Grand Départ du Tour de France, Eddy Merckx était à nouveau au centre de toute l’attention, ce mercredi à l’Hôtel de Ville de Bruxelles, lors de la présentation du dernier ouvrage qui lui est consacré.

Cinquante après avoir remporté le premier des cinq succès au Tour de France, Eddy Merckx ouvre la boîte aux souvenirs dans «1969 - L’année d’Eddy Merckx», un livre écrit par Johny Vansevenant.

«Après sa biographie (parue en 2015 à l’occasion des 70 ans d’Eddy Merckx, NDLR), je pensais que tout était dit sur Eddy, sourit l’auteur, journaliste de profession. Puis, quand Christian Prudhomme, le patron du Tour de France, a annoncé que Bruxelles accueillerait le Grand Départ du Tour en hommage à Eddy, je me suis dit que je ne pouvais pas en rester là, et j’ai voulu écrire un livre sur l’année 1969 qui est véritablement l’année Eddy Merckx.»

Au centre de l’attention comme à chacune de ses sorties officielles, Eddy Merckx se souvient très bien de cette fameuse année 69 qui a définitivement bouleversé sa vie. Une année faite de bonheurs - il a remporté Paris-Nice, Milan-San Remo, le Tour des Flandres ou encore Liège-Bastogne-Liège en plus de la Grande Boucle - mais aussi de drames personnels, à l’image de son exclusion pour un contrôle positif durant le Giro ou de son accident sur le vélodrome de Blois au cours duquel son entraîneur perdra la vie.

«1969 a été ma meilleure année mais aussi ma plus mauvaise, résume d’ailleurs le «Cannibale». J’ai eu des résultats extraordinaires mais il y a eu cette exclusion du Giro et l’accident de Blois. Ce n’était plus pareil dans la montagne par la suite.»

Fort de 250 photos inédites, l’ouvrage est disponible en français et en néerlandais aux Éditions Lannoo & Racine.