100 000 visiteurs en 10 ans de Maison de l’Emploi à Binche

Le taux de demande d’emploi a baissé de 30% en 10 ans à Binche, annonce le Forem.

Ce mardi 28 mai se tenait le salon «Job’Action» à Binche, un salon qui a attiré 300 personnes et dont l’objectif était de proposer à tout demandeur d’emploi des solutions concrètes pour s’insérer rapidement et efficacement dans le monde du travail.

Ce fut aussi l’occasion pour le Forem et la ville de Binche de fêter les 10 ans de la Maison de l’Emploi de Binche. En une décennie, plus de 100 000 visiteurs ont bénéficié des services dispensés par la Maison de l’Emploi de Binche.

À l’heure actuelle, la Maison de l’Emploi constitue un lieu privilégié d’accueil, d’information et de conseil de proximité sur toutes les questions liées à l’emploi. Pour y parvenir, la Maison de l’Emploi de Binche repose sur un partenariat entre les différents acteurs du marché de l’emploi. Cela va du CPAS aux agences locales pour l’emploi, les organismes d’insertion et de formation et des employeurs privés.

Concrètement, la Maison de l’Emploi est un espace dédié à la recherche d’emploi, qui propose des services gratuits et accessibles sans rendez-vous pour réaliser ses démarches administratives, être accompagné dans ses démarches de recherche d’emploi, trouver des offres d’emploi mises à jour, obtenir des informations sur les métiers, les filières de formation, l’aide à la rédaction d’un CV et de la lettre de motivation, etc.

L’usager peut également utiliser ordinateurs avec connexion Internet, imprimante, photocopieuse, téléphone, scanner… pour rechercher activement un emploi

Afin de renforcer son rôle d’acteur de proximité, la Maison de l’Emploi de Binche a décidé de compléter son offre de services. Elle propose aussi des séances d’informations et permanences pour les migrants, ainsi que des ateliers «créer son profil». Ce service en ligne proposé par le Forem permet de faire connaître ses compétences et expériences professionnelles auprès des employeurs.

En 10 ans, plus de 100 000 visiteurs ont bénéficié des services proposés en vue d’une recherche d’emploi performante. Au cours des 10 dernières années, le nombre de demandeurs d’emploi indemnisés inscrits à Binche s’est réduit de 30,6% passant de 2 695 en avril 2009 à 1 871 en avril 2019. En avril 2019, le taux de demande d’emploi s’élève à 13,2%, contre 18,9% 10 ans plus tôt, selon les chiffres du Forem.