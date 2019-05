Nouvelles images insoutenables dans un élevage: des poulets ramassés à la moissonneuse

L’association française L214 dévoile une nouvelle vidéo choc, concernant l’élevage de poulets. La marque DUC est pointée du doigt, dans deux établissements français.

Les conditions de vie des animaux d’élevage sont à nouveau au centre de l’attention après la diffusion d’une nouvelle vidéo de L214.

L’association française, qui n’en est pas à son coup d’essai en matière de dénonciation des conditions de traitement des animaux d’élevage, a dévoilé une vidéo difficilement soutenable de deux établissements.

Animaux entassés, malades, sans eau à disposition, engraissé le plus rapidement possible… autant de mauvais traitements visibles dans la vidéo diffusée hier par l’association. Les animaux sont ramassés par une sorte de moissonneuse à poulets. Les images datent du mois d’avril dernier, précise L214.

Les images ci-dessous peuvent choquer

Contactée par Paris Match, la marque DUC renvoie vers l’Interprofession ANVOL qui regroupe les acteurs de la filière volaille. «Les images sont choquantes et nous les condamnons. (...) Il s’agit cependant d’une énième vidéo diffusée par une association dont l’unique objectif est d’en finir avec la production de viande. Les éleveurs sont fatigués, ils n’en peuvent plus des intrusions. Ils se sentent accuser de choses qu’ils ne font pas au quotidien. Les animaux sont leur adrénaline mais comme dans n’importe quel métier, un problème peut arriver et c’est pile ce moment-là que les associations choisissent de mettre en exergue.»

L’association L214 milite pour le végétarisme et entend, en diffusant ce genre de vidéo, démontrer l’impact négatif de la consommation de produits d’origine animale et veut proposer des alternatives.