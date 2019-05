Pour Élio Di Rupo, «la Wallonie a besoin d’un nouvel élan, d’un dynamisme renouvelé»

Le président du PS Elio Di Rupo a formulé le vœu, mercredi à l’occasion d’une première journée de consultations politiques en vue de former des gouvernements en Wallonie et en Fédération Wallonie-Bruxelles, d’aboutir dans «un délai raisonnable» afin de «donner un nouvel élan» au sud du pays.

Les premières réunions bilatérales du PS – avec le MR et Écolo ce mercredi au Parlement de Wallonie, avant le PTB et le cdH en début de semaine prochaine – ne visent qu’à «essayer de comprendre quelles sont les intentions des uns et des autres», selon M. Di Rupo.

Le dirigeant socialiste dit vouloir aboutir «dans un délai raisonnable». «La Wallonie a besoin d’un nouvel élan, d’un dynamisme renouvelé», affirme le président du parti qui a été éjecté de la majorité régionale il y a près de deux ans par le cdH, rejoint par le MR.

Ce programme doit, à ses yeux, permettre à la Région «d’intensifier son développement, respecter les contraintes liées au climat, et faire en sorte que les Wallonnes et les Wallons se sentent bien».