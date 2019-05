Un nouveau jeu Pokémon dans lequel il faudra… dormir

«Pokémon Sleep» a été annoncé lors d’un événement de la Pokémon Company. Ce nouveau jeu de la filiale du géant japonais Nintendo se basera sur le sommeil des joueurs.

Après la chasse à Pikachu et autres créatures imaginaires dans la vie réelle grâce à Pokémon Go, «nous nous intéressons désormais au sommeil» des joueurs, a déclaré le président de la société Tsunekazu Ishihara devant la presse à Tokyo.

Cette fois, «notre objectif est de faire du sommeil un divertissement», a expliqué M. Ishihara.

We’re pleased to announce the development of Pokémon Sleep, a new app from @Pokemon_cojp that tracks a user’s time sleeping and brings a gameplay experience unlike any other!



Several Snorlax were consulted on this, in case you were wondering. #PokemonSleep is coming in 2020. pic.twitter.com/nJ7mJY09Dl