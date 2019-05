Une heure d’entrevue entre PS et MR au Parlement de Wallonie

Arrivé premier en Wallonie et en Fédération Wallonie-Bruxelles à l’issue des élections de ce dimanche, le PS recevait mercredi midi au Parlement de Wallonie, à Namur, les seconds placés, le MR, à l’entame d’une série de consultations politiques en vue de former des majorités dans ces deux entités fédérées.

L’entrevue a duré une grosse heure. Pour l’occasion, le président du PS Elio Di Rupo était épaulé de l’autre homme fort du parti, l’ancien ministre-président wallon Paul Magnette, face au président du MR Charles Michel, Premier ministre du gouvernement démissionnaire, et au ministre-président wallon sortant, Willy Borsus.

Les deux socialistes devaient ensuite recevoir, à partir de 15h, la formation arrivée troisième dans l’espace francophone, Écolo. Ce n’est qu’en début de semaine prochaine que le duo verra le PTB et le cdH, les deux autres formations politiques qui seront représentées au Parlement wallon.

Cet agenda signifierait-il qu’une coalition PS-MR, ou une majorité arc-en-ciel (les deux, avec Écolo), seraient privilégiées en Wallonie par les socialistes, par rapport à un Olivier PS-Écolo-cdH? «Non, on prend simplement les formations politiques par ordre d’importance», répond Paul Magnette.

«Nous voulons travailler avec les forces démocratiques pour donner un avenir en termes d’emploi et d’investissement, de lutte contre la pauvreté et de pouvoir d’achat, mais aussi de recul de la menace climatique, avec la performance énergétique des bâtiments ou le transport», a commenté Charles Michel, refusant de parler des coalitions envisageables.

«C’est très très prématuré, ce n’est pas après une première rencontre qu’on peut tirer des conclusions», a-t-il ajouté, qualifiant l’atmosphère d’«extrêmement détendue et concentrée». «On en est à un stade très très précoce des contacts», confirmait M. Borsus.

La maîtrise du calendrier constitue un enjeu important, alors qu’en 2014, les socialistes, qui se voyaient déjà exclus du Fédéral, avaient rapidement annoncé des coalitions dans les entités fédérées en excluant le MR.

Dès lors, les réformateurs insistent sur l’intrication des pourparlers dans les Régions et au Fédéral. «Les calendriers ne sont pas dans nos mains, mais il est important que, sur le plan fédéral et sur le plan régional, on puisse donner des procédures de stabilité», commentait Charles Michel.

Paul Magnette, lui, maintenait une forme de pression. «On est dans une situation politique compliquée en Belgique, donc le plus vite on peut stabiliser les choses dans les Régions, le mieux», a-t-il affirmé. Arrivé un peu plus tôt, Elio Di Rupo s’est quant à lui contenté d’affirmer qu’il recherchait des solutions.