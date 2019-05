Evenepoel peut prendre le départ grâce à son casque qui lui a «sauvé la vie»

Remco Evenepoel (Deceuninck – Quick-Step) sera bien au départ de la deuxième étape du Tour de Norvège (2.HC) mercredi, au lendemain de sa chute avant le sprint de la première étape.

Evenepoel a lourdement chuté dans le dernier kilomètre de la première étape. Il a pu se relever et franchir la ligne. Après la course, il a publié sur les réseaux sociaux une photo de son casque affirmant qu’il lui a sauvé la vie.

Le jeune loup de Deceuninck – Quick-Step a invité tous les cyclistes à porter un casque dès qu’ils sortent leur vélo. Appel réédité dans une vidéo publiée par son équipe.

Our young wolf @EvenepoelRemco had a message for the fans after being involved in a crash on the opening stage of the #TourofNorway. pic.twitter.com/LsiFv2nB16