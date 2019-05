Le Vlaams Belang reçu au Palais: «le roi est dans son rôle», selon Charles Michel

«Le roi est dans son rôle» de consultations post-électorales, a répondu mercredi le Premier ministre Charles Michel, interrogé sur l’audience du Vlaams Belang par le roi Philippe un peu plus tôt en matinée.

«Il y a une procédure constitutionnelle, […] il appartient au roi de mener des consultations», a-t-il commenté, avant d’en appeler à «la sérénité.»

«En ce moment, on a besoin de calme pour permettre que le pays puisse être gouverné et que, après le signal démocratique envoyé par les électeurs dans le cadre d’une élection au suffrage universel, on puisse voir quel type de projet peut être mis en place dans les Régions et au Fédéral», a ajouté le chef du gouvernement démissionnaire et président du MR.

Pour Charles Michel, «il faut éviter au maximum de dire des choses qui rendent les exercices encore plus compliqués».

Charles Michel était reçu mercredi midi au Parlement wallon, à Namur, aux côtés du ministre-président wallon sortant Willy Borsus, par le président du PS Elio Di Rupo et l’autre homme fort des socialistes, Paul Magnette, lui-même ancien ministre-président wallon, pour un premier tour de consultations des différentes formations politiques en vue de former des majorités en Wallonie et à la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Interrogé sur le même sujet du Vlaams Belang reçu au Palais, Magnette s’est montré très réservé. «J’ai un avis, mais je ne vous le donnerai pas», a-t-il commenté laconiquement.