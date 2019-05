Appel à la générosité: le monde du rugby se mobilise pour le Black Star

À la suite de l’incendie criminel de son club house dans la nuit de samedi à dimanche, le Black Star Charleroi lance un appel à la générosité. Le monde du rugby répond présent.

Dans la nuit de samedi à dimanche, le Black Star Rugby Charleroi a été victime d’un incendie criminel. L’ensemble du club house, où se situaient notamment la buvette et la cuisine, a été la proie des flammes. Des voitures de joueurs vétérans ont également été vandalisées.

Dans le communiqué du club, on apprend que «d’après une première estimation des dirigeants, la perte se chiffrerait à plus de 30 000 euros». Un pan de l’histoire du Black Star est parti en fumée. Matériel horeca, électroménager, multimédia, mobilier, équipements sportifs et paramédicaux, fournitures,… Tout est détruit.

Un coup extrêmement dur pour ce club très familial de la Place du Prieuré à Jumet.

Fort de son hymne «Quand le Black Star s’élance, on ne l’arrête pas», le club carolo a décidé d’immédiatement réagir et veut faire preuve «de force et de vaillance».

«Afin de pouvoir poursuivre leurs activités et assurer l’accueil de leurs quelque 300 membres pour la saison prochaine, les rugbymen carolos devront investir dans de nouveaux équipements», indique le Black Star.

Un appel à la générosité et aux dons est dès lors lancé par le club. Toute contribution peut être versée sur le compte bancaire BE84 0682 4609 2259 avec la mention «Relance» en communication. Il est également possible de joindre le club à l’adresse relance@charleroirugby.be pour toute proposition d’aide.

Un appel à la générosité entendu partout dans le monde du rugby

L’appel à la générosité n’a pas tardé à trouver écho dans le monde du ballon ovale. De nombreux clubs belges ont affiché leur solidarité, un international français appelle aux dons, un club mexicain apporte également son soutien,…

Une soirée à Namur pour le Black Star

Le Rugby Namur XV organise dès ce mercredi une soirée dont les bénéfices seront intégralement reversés au club carolo. Avec ses «Vieux Crampons», le club namurois organise un entraînement suivi d’un événement dans la buvette du club.

Si de nombreux joueurs et joueuses carolos répondent présents ce soir, ils seront également suivis par des joueurs de Visé, de Boitsfort, de Lustin, de Famenne ou encore de l’ASUB Waterloo.

Il est possible de participer à cet événement en indiquant sa présence via ce lien Doodle: https ://doodle.com/poll/3zvx87323gpehdxq.

Le soutien de deux internationaux français

Rémi Lamerat, centre de ASM Clermont Auvergne et sélectionné à 16 reprises en équipe de France, a été mis au courant de la galère que connaît le club carolo par Benoit Hennart, ancien joueur du Black Star. Attristé, il se montre solidaire.

Benoit Hennart a également mis au courant Teddy Thomas. Ailier, il évolue au sein de l’effectif du Racing 92 et compte 16 sélections avec le XV de France.

«Faites comme moi, aidez-les. Faisons un petit geste pour leur redonner le sourire», déclare l’international français.

De la solidarité même au bout de la Terre

Le Jagueres RFC, un des meilleurs clubs de rugby au Mexique, apporte également son soutien au club jumétois: «Tout notre soutien et notre force du Mexique pour le club».

«Merci beaucoup depuis la Belgique, votre soutien nous donne beaucoup de courage», écrit Hugue Radelet, joueur de l’équipe première.

Des installations à disposition

Contacté par nos soins, Bruno Schneider, meilleur buteur du Black Star cette saison, affirme également que plusieurs clubs ont proposé leurs installations et leur buvette pour aider le club carolo. C’est notamment le cas de Mons et du RUSH.