La justice néerlandaise interdit le club de motards Hells Angels

Le club de motards Hell Angels est interdit aux Pays-Bas, a annoncé mercredi le tribunal d’Utrecht. La juridiction a suivi le réquisitoire du ministère public, qui avait estimé que le club glorifiait et encourageait la violence.

Selon le tribunal, le club de motards entretient une «culture de la violence», qui est «caractéristique et structurelle» et pour laquelle l’association peut être mise en cause. «L’organisation Hells Angels est un danger pour l’ordre public», a souligné la juridiction.

Les avocats des Hells Angels ont d’ores et déjà fait savoir qu’ils feront appel de la décision. Un des conseils, Geert-Jan Knoops, a indiqué qu’il n’était en aucun cas question d’une organisation et qu’elle ne pouvait donc être interdite. «Il n’y a pas d’organisation mondiale avec une gestion internationale», a-t-il indiqué. Selon l’avocat, il s’agit de personnes exerçant des fonctions sociales différentes qui «se réunissent une fois par semaine dans un club-house et participent à une course plusieurs fois par an».

Pour le tribunal, il est en revanche bien question d’une association. «Cette organisation se présente sous le nom de Hells Angels en combinaison avec un nom géographique. Cela se reflète également dans les vêtements, insignes et sites web.»

Fin de l’année dernière, la bande de motocyclistes Bandidos avait été définitivement prohibée par le tribunal de Arnhem. La cour de La Haye doit par ailleurs se prononcer à la mi-juin sur le club Satudarah. Le tribunal d’Assen s’est quant à lui penché, plus tôt cette année, sur une interdiction de club de motards No Surrender mais l’arrêt n’a toujours pas été rendu.

Les Hells Angels ont été fondés aux États-Unis en 1948, principalement par d’anciens militaires. Ce n’est qu’environ 40 ans plus tard que l’organisation s’est implantée aux Pays-Bas.