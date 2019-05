Le Circuit de Wallonie sera disputé jeudi pour la 1re fois sous le statut professionnel

La 53e édition du Circuit de Wallonie, programmée jeudi à Mont-sur-Marchienne, sera pour la première disputée sous le statut de course professionnelle, dans la classe UCI 1.1. L’épreuve carolorégienne est la seule course wallonne à avoir intégré la Coupe de Belgique «Bingoal Cycling Cup».

Après la création, en 2017, de la Famenne-Ardenne Classic (1.1) à Marche-en-Famenne, une course professionnelle supplémentaire sera disputée en Wallonie en 2019. Depuis sa création en 1966, le Circuit de Wallonie ne s’était partiellement ouvert aux coureurs professionnels qu’en 2011, en accédant à la classe 1.2. L’épreuve hainuyère, qui s’est appelée «Circuit du Hainaut» jusqu’en 2003, a fait le grand bond vers la classe 1.1 en 2019 et a d’emblée intégré le Bingoal Cycling Cup, où elle est la seule course wallonne.

La première édition «professionnelle» du Circuit de Wallonie sera disputée jeudi 30 mai sur la distance de 192 kilomètres avec départ à 13h00 à Mont-Sur-Marchienne.

Les coureurs effectueront une première grande boucle vers Thuin, Lobbes, Morlanwelz, Seneffe, Binche, Boussu-lez-Walcourt et la région des Lacs de l’Eau d’Heure avant de revenir vers le circuit local à Mont-sur-Marchienne via Thy-le-Château et Ham-sur-Heure. Ils effectueront ensuite trois boucles locales de 10 kilomètres avant l’arrivée fixée vers 17h15.

La Bingoal Cycling Cup 2019 regroupe les épreuves suivantes: GP Monseré, GP Marcel Kint, Circuit de Wallonie, Dwars door Het Hageland et Halle-Ingooigem.

Les équipes engagées pour le Circuit de Wallonie

Wanty Gobert, Wallonie-Bruxelles, Total Direct Energie (Fra), Roompot-Charles (P-B), Sport Vlaanderen-Baloise, Corendon-Circus, Vital Concept-B&B Hôtels (Fra), Cibel-Cebon, Tarteletto-Isorex, Beat Cycling Club (P-B), Team Differdange Losch (Lux), Dauner (All), startBike Aid Pro Cycling (All), Radteam Herrmann (All), Canyon Dhb Bloor Home (G-B), Start Cycling Team (Bol), Home Solution Soenens, Meridiana Kamen Team (Cro), Amore & Vita (Lit).