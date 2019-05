Les audiences royales et discussions se poursuivent sur tous les fronts ce mercredi

Les audiences royales et les discussions en vue de la formation des différents gouvernements se poursuivront ou débuteront, dans le cas wallon, ce mercredi.

Au Palais, le roi Philippe a reçu, à 8h45, le président du cdH Maxime Prévot, suivi, à 9h30, par Charles Michel, consulté cette fois en tant que président du MR.

Tom Van Grieken, le président du Vlaams Belang, sera lui aussi reçu.

En Wallonie, où le PS a pris la main, Elio Di Rupo et Paul Magnette doivent rencontrer, au parlement wallon, Charles Michel de 12h00 à 14h00 et les co-présidents d’Écolo, Zakia Khattabi et Jean-Marc Nollet, de 15 à 17h00.

À Bruxelles, les socialistes Laurette Onkelinx et Rudi Vervoort rencontreront Zakia Khattabi à 11h00 et Didier Reynders, le chef de file des libéraux dans la capitale, à 15h00.

Enfin, en Flandre, le président de la N-VA, Bart De Wever, poursuivra ses discussions au parlement flamand. À 10h00, il y rencontrera la présidente de l’Open Vld Gwendolyn Rutten. Elle sera suivie, une heure plus tard, par le président du CD&V Wouter Beke et, à 12h00, par le président du Vlaams Belang. Cet après-midi, Bart De Wever recevra enfin les 2 vice-présidents de son parti, Lorin Parys et Cieltje Vanachter.