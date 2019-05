(Belga) Le département d'Etat américain a affirmé mardi que le programme d'armes de destruction massive de la Corée du Nord violait les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, même si Donald Trump a relativisé l'importance de deux récents essais de missiles réalisés par Pyongyang.

Dans des termes soigneusement choisis afin de ne pas donner l'impression de désavouer le maître de la Maison Blanche, la porte-parole de la diplomatie américaine, Morgan Ortagus, a refusé de dire si ces tirs concernaient des missiles balistiques ou des armes de destruction massive. "Je pense que l'ensemble du programme nord-coréen d'armes de destruction massive contrevient aux résolutions du (Conseil) de sécurité des Nations unies", a esquivé Mme Ortagus. Elle a insisté sur l'importance d'une relation positive entre Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un afin de mettre un terme à la course aux armements de Pyongyang. Le président américain avait affirmé dimanche qu'il faisait encore confiance à Kim Jong Un, malgré l'enlisement des négociations sur la dénucléarisation et les récents essais d'armes menés par Pyongyang. "La Corée du Nord a lancé quelques petites armes, ce qui a dérangé certains dans mon pays et d'autres, mais pas moi", a tweeté M. Trump, alors en visite officielle au Japon. "Je fais confiance au président Kim pour tenir sa promesse à mon égard", a-t-il ajouté. (Belga)