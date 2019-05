Assises Hainaut - Vol, violence, meurtre, incendie et puis des menaces: les témoins racontent

La cour d'assises du Hainaut a entendu les principaux témoins des faits survenus en mars 2014 à Saint-Léger. Le 22, Daniel Maroy (84 ans) était agressé dans sa ferme par Jason Piat et Mathieu Vancraeynest, deux gamins âgés de 18 ans qui lui ont volé 13.000 euros. Quelques heures plus tard, il était agressé dans son sommeil par les cousins Mohamed et Abdel Madjid Benbouzid qui lui ont pris 6.000 euros. Le 29, Mohamed, Mathieu et Jordan Deveuldre boutaient le feu à sa ferme.

Informés par J.D que Daniel Maroy détenait toujours une grosse liasse de billets quand il faisait ses courses à Dottignies, Mathieu et Jason avaient lancé le projet de commettre un vol, durant son absence, dans sa ferme. Ils devaient faire le coup avec Mohamed, le 22 mars, mais ce dernier avait fini son travail à 20h à Roubaix. "Jason m'a envoyé un message pour me demander si j'avais vu le fermier au magasin, le samedi soir, j'ai répondu oui", a déclaré J.D, mardi.

Les deux jeunes n'ont rien trouvé dans la ferme. Ils ont été surpris par le retour du fermier. Jason s'est saisi d'un bâton et il l'a frappé à la tête. Mathieu lui a fait les poches. Les deux jeunes sont repartis à Evregnies avec 13.000 euros. "Mohamed était surpris que les deux autres ne l'avaient pas attendu. Ils lui ont raconté les faits et ils ont montré les billets. Mohamed voulait y aller car il pensait que le fermier avait encore plus d'argent chez lui. Ils ont refusé d'y retourner avec lui et Mohamed ne voulait pas aller seul", explique la compagne de Mohamed.

Ce dernier a appelé son cousin, Abdel Madjid, qui était à une fête d'anniversaire à Roubaix. Il est allé le chercher, avec sa compagne. "Madjid était en état d'ébriété, il avait bu du whisky. Il était excité, agité. Mohamed lui a parlé du plan et Madjid a dit: moi, je vais le tuer", poursuit la compagne. Madjid a essayé d'obtenir des informations de Jason et Mathieu. "Il a précisé que si quelqu'un le balançait, il y aurait des représailles. Il jouait avec un couteau".

Les cousins se sont rendus à la ferme. Madjid a porté des coups de manche de fourche sur la tête de la victime, qui dormait. Mohamed a filmé la scène. Plus tard, il l'a montré aux copains et à sa compagne. "On voyait des ombres. J'ai arrêté de regarder après le premier coup. Après le quatrième coup, Mohamed a crié: arrête, arrête!", poursuit la jeune femme. Elle ajoute que son compagnon lui a dit que le vieil homme respirait bizarrement quand ils sont partis, comme s'il cherchait son souffle. Rappelons que, selon le légiste, Daniel Maroy est mort d'une crise cardiaque, conséquence d'un stress.

Dans les jours suivants, Mohamed est passé devant la ferme à plusieurs reprises pour voir si quelque chose avait bougé. Il voulait voir la victime, mais pas seul. Il a emmené son beau-frère et s'est dirigé vers la ferme. Il a pris la fourche et a demandé à son beau-frère de la jeter près d'un pont. Ce dernier s'est exécuté, sans poser de question.

Le 28 mars, Mohamed a proposé à Mathieu de bouter le feu à la ferme. Jordan, qui dormait chez Mathieu, a voulu lui rendre service et l'a accompagné. Des témoins ont essayé d'entrer dans la ferme pour sauver Daniel, mais c'était impossible vu l'intensité des flammes. Les pompiers n'ont rien pu faire. "C'était un feu complètement développé", raconte un lieutenant des pompiers de Mouscron. Les témoins ont cru entendre des hurlements. Selon les pompiers, c'était le bruit de la charpente qui craquait.

Le lendemain, J.D racontait dans un café qu'il connaissait les auteurs du crime, perpétré une semaine plus tôt. Il l'a dit aussi à un chauffeur de bus. Il avait été invité à voler puis à bouter le feu. Considéré comme un simple d'esprit par ses copains, il a eu le courage de refuser. Plus tard, il a été menacé par Mohamed, Jason et la famille de Mathieu.