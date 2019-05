L’équipe Atom-X Mons défendra son titre à la Coupe d’Europe de robotique

La Faculté polytechnique reine de robotique

La robotique et la FPMS, c’est une vieille histoire et un beau palmarès. Chaque année, la Polytech propose à ses étudiants de Master de prendre part à la coupe de robotique dans le but d’améliorer leurs connaissances dans ce domaine et de se créer une solide réputation.

Au total, la Polytech a remporté la coupe nationale de robotique à cinq reprises déjà. Lors de l’édition 2018, en mars dernier, les 7 Monsquetaires avaient remporté les coupes de Belgique et d’Europe, ainsi que le prix de la créativité. En 2017, l’équipe «Space MONSters» avait pulvérisé le record en remportant la finale face à l’UCL par 106 points contre 37. Et l’année d’avant, en 2016, l’équipe baptisée «VaMons a la playa» avait également décroché le même titre national.

Le concept des concours de robotique est né voilà plus de 30 ans aux États-Unis avant de se développer en Europe et particulièrement en France. En Belgique, c’est le Pass à Frameries qui organise depuis 2001 la Coupe de Belgique de robotique.