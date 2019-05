Trois députés «cumulards» dans les arrondissements de Mons et Soignies-La Louvière

Plusieurs bourgmestres et échevins se présentaient sur les listes au parlement wallon. Parmi les élus, beaucoup pourront cumuler le mandat de député et leur fonction exécutive communale.

Parmi les dix députésqui ont été élus dans les arrondissements de Mons et de Soignies-La Louvière, la question du cumul des mandats était susceptible de se poser pour quatre d’entre eux: Laurent Devin (bourgmestre de Binche), Jacqueline Galant (bourgmestre de Jurbise), Jean-Pierre Lepine (bourgmestre de Quaregnon) et Michele di Mattia (échevin à La Louvière).

Mais c’était avant de connaître le classement du fameux «taux de pénétration», soit le nombre de voix d’un candidat par rapport à la circonscription dans laquelle il se présente. Le décret wallon en matière de décumul autorise 25% de députés de chaque groupe politique à cumuler le mandat de député et une fonction exécutive communale (bourgmestre, échevin, président de CPAS).

Les cumulards sont choisis suivant les meilleurs taux de pénétration. Après l’annonce des résultats, chaque bourgmestre ou chaque échevin a donc scruté son taux et celui des autres avec attention pour savoir s’il sera autorisé à cumuler.

Trois exemptés

Et la réponse est positive pour trois d’entre eux. Laurent Devin n’a même pas vraiment dû s’interroger dans la mesure où son taux de 11,98% est le deuxième de Wallonie et le premier au sein de son parti, le PS.

La question de laisser tomber le mayorat se posera si, à l’issue des négociations pour former un gouvernement wallon, il se retrouve propulsé ministre, ce qui serait légitime au vu de son score. Dans ce cas, il deviendra bourgmestre empêché et cédera l’écharpe à son premier échevin Kevin Van Houter. Mais on n’en est pas encore là car même au niveau wallon la formation d’une majorité ne coulera pas de source.

À Jurbise, Jacqueline Galant ne devra pas choisir non plus, mais c’était tout juste. En fort recul dans l’arrondissement de Mons où elle a perdu près de 6 000 voix, celle qui était une championne du taux de pénétration n’est plus que la neuvième députée la plus performante en la matière au sein de son parti, avec un taux de 6,37%.

Qui ne pourra permette qu’à cinq députés de cumuler. Heureusement pour la bourgmestre de Jurbise, quatre élus mieux classés n’ont aucune fonction exécutive communale, lui permettant d’être la cinquième cumularde libérale.

Du côté de Quaregnon, Jean-Pierre Lepine peut aussi avoir le sourire. Au soir du scrutin, le bourgmestre pensait devoir faire ses adieux prématurément à la tête de la commune. Finalement, son score personnel (8742 voix à la deuxième place de la liste PS de Mons, taux de 6,27% ) le hisse dans le top 20 des députés les plus plébiscités et lui permet d’être dans les 25% de députés PS autorisés à cumuler.

Ce qu’il fera, tout en précisant qu’il exercera son mandat de bourgmestre «à titre bénévole», insiste-t-il. Mais il ne cumulera pas durant 5 ans: «j’avais déjà annoncé en octobre 2018 que je n’irai pas au bout de mon mandat de bourgmestre, mais que je passerai le témoin à mon successeur avant les prochaines élections pour lui permettre de se préparer au mieux à la fonction de bourgmestre. Il faut préparer la relève, et pour moi celle-ci est chez les jeunes.»

Finalement, le seul qui devra choisir sera Michele Di Mattia: Namur ou son échevinat de la culture à La Louvière? La question n’est pas encore totalement tranchée, même si sa préférence personnelle irait à la Wallonie. S’il doit finalement renoncer à son siège de député, c’est un autre Louviérois qui le remplacerait: Gérard Waterlot, premier suppléant.