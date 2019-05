Elections 2019: Les écologistes et la N-VA seront à égalité au Sénat

La composition du Sénat sera sensiblement modifiée après les élections de dimanche. Le groupe Ecolo-Groen comptera ainsi 9 représentants, soit autant que la N-VA.

Depuis la 6e réforme de l’Etat, le Sénat ne compte plus d’élus directs mais seulement des sénateurs issus des entités fédérées et d’autres cooptés par les partis.

Du côté francophone, le PS disposera de 7 sièges (-3), dont un coopté, le MR de 6 sièges (-1), dont un coopté, Ecolo de 5 sièges, dont un coopté, le PTB de 5 sièges, dont un coopté et le cdH de 2 sièges (-2).

Du côté néerlandophone, la N-VA disposera 9 sièges (-3), dont un coopté, le Vlaams Belang de 7 sièges (+5), dont un coopté, le CD&V de 5 sièges (-3), dont un coopté, l’Open Vld de 5 sièges (=), dont un coopté, le sp.a de 4 sièges (-1), dont un coopté, et Groen de 4 sièges, dont un coopté.

Ensemble, Groen et Ecolo, qui forment un groupe commun, progressent de 3 sièges.

Le sénateur germanophone sera désigné par le parlement de la Communauté germanophone.

Depuis les élections de 2014, le Sénat est composé de 50 sénateurs issus des entités fédérées (régions ou communautés) et de 10 sénateurs cooptés. Il s’agit de 29 sénateurs désignés par le Parlement flamand, de 10 sénateurs désignés par le Parlement de la Communauté française, de 8 sénateurs désignés par le Parlement wallon, de 2 sénateurs désignés par le groupe linguistique français du Parlement bruxellois et d’un sénateur délégué par le Parlement de la Communauté germanophone. Les 10 sénateurs cooptés (4 francophones et 6 néerlandophones) sont désignés sur la base du résultat des élections à la Chambre.