VIDEO | Une machine à remonter le chant et un DVD pour le duo tournaisien Bazar et Truc

Depuis plus de 20 ans, Bazar et Truc enchantent les enfants mais aussi leurs parents. Ils sortent un DVD tourné à Vezon. Nous vous en offrons un extrait en exclusivité...

«Nous composons des mélodies simples avec des textes qui parlent du vécu des enfants. Nous ne voulons pas des paroles où tout est rose… nous aimons «clasher», nous détestons les chants trop mièvres… les enfants adorent notre côté «trash» et naturel…», nous expliquent Frank Derome et Steve Harchies, les deux joyeux drilles qui ont porté le duo tournaisien Bazar et Truc sur les fonts baptismaux il y a plus de 20 ans déjà.

Depuis 1999, ils ont enregistré pas moins de cinq albums dans les studios de SPM Records, à Tournai, avec la complicité de Michel Mayan: «Voyage à travers les pages», «la chambre de mes 8 ans», «la machine à bidule», «la vie de château» et «Pas facile».

Quand vous le voulez sur le petit écran grâce au DVD

On pourra désormais retrouver les bouillants chanteurs-musiciens et leur univers sur le petit écran grâce à un tout nouveau DVD. La pochette DVD de Bazar et Truc EdA

«Nous avons longuement réfléchi pour mener à bien ce projet, précisent-ils, il fallait réunir les conditions optimales et s’encadrer de personnel qualifié pour avoir un résultat de qualité. Dans un premier temps, nous devions pouvoir disposer d’une bonne acoustique pour la prise de son. C’est au Salon de l’Empereur à Vezon, que nous l’avons trouvée».

Un clip réalisé en deux prises mais avec cinq caméras…

Les enfants des écoles communales de Vezon et du Petit Colisée de Tournai ont participé au spectacle et à la première prise de son. L’après-midi ce sont les petites têtes blondes de l’école de Marquain qui ont collaboré à l’enregistrement.

«Les réactions des deux publics étaient totalement différentes… et le mixage des deux spectacles donne un côté très dynamique à notre réalisation», expliquent les deux compères.

Une équipe de professionnels sur le tournage

Pas moins de cinq caméras ont été utilisées pour réaliser la vidéo. Com. Coté technique, Laurent Legrand (Créativité Idéa Production) s’est chargé de la captation des images… avec pas moins de 5 caméras. Le montage et la mise en boîte ont, ensuite, demandé plus d’un mois de travail. Fabrice Dewattines (MC sonorisation) était responsable de l’éclairage et Aldo Loison, de la prise de son.

Une vidéo qui leur ressemble et 100% authentique

Le DVD reprend 13 chansons, dont quelques-uns des plus grands succès du duo – «La valise à bêtises», «Dans ma classe», «Les moustiques», – ainsi que quelques inédits aux titres évocateurs: «3 dents», «Hé Ho», «le morceau de fromage»,

«Le résultat final représente à 100% ce que nous jouons sur scène. Nous ne voulions pas tricher avec nous-mêmes et passer des heures en studio pour retravailler voix ou instruments.», concluent Bazar et Truc prêts à remonter sur les planches pour quelques décennies encore…