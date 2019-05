Tour d’Italie: Giulio Ciccone (Ita/Trek-Segafredo) gagne l’étape reine du Giro

L’Italien Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) a remporté la 16e étape du Tour d’Italie, mardi, entre Lovere et Ponte di Legno (194 km).

Ciccone, porteur du maillot bleu du meilleur grimpeur, a battu dans un sprint à deux le Tchèque Jan Hirt (Astana) pour s’offrir celle qui est considérée comme l’étape reine de ce 102e Giro. L’Équatorien Richard Carapaz (Movistar) a conforté son maillot rose en prenant du temps au Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma) et en résistant aux assauts de l’Italien Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida), désormais deuxième du général.

Même amputée du Gavia, l’étape proposait un parcours corsé, avec le Passo della Presolana, la Croce di Salven, deux ascensions ne comptant pas pour le Grand Prix de la montagne, le Cevo (3e catégorie), l’Aprica (3e catégorie), le mythique Mortirolo (1re catégorie) et les 15 derniers kilomètres vers Ponte Legno à du 3-4%.

Un groupe de 21 coureurs prenait rapidement le large. Parmi eux, le leader du classement de la montagne Giulio Ciccone, l’Espagnol Mikel Nieve (Mitchelton-Scott), 16e du général à 23:48, et l’Espagnol Pello Bilbao (Astana), vainqueur de la 7e étape. On retrouvait aussi deux équipiers de Vincenzo Nibali chez Bahrain-Merida, à savoir Damiano Caruso et son frère Antonio Nibali, ce qui donnait une indication sur les intentions offensives du ‘Requin de Messine’.

L’écart atteignait les 6 minutes au moment d’aborder l’Aprica. Ciccone passait en tête au sommet, consolidant son maillot bleu.

Sur les pentes du redoutable Mortirolo (11,9 km à 10,9%), Ciccone, Caruso et le Tchèque Jan Hirt (Astana) se montraient les plus costauds du groupe de tête.

L’attaque attendue de Nibali se produisait à 36 km de l’arrivée sur les parties les plus pentues de l’ascension (18%). Le Britannique Hugh Carty (Education First) le suivait tandis que le maillot rose Carapaz et son dauphin Roglic ne réagissaient pas. Le Slovène lâchait prise après une accélération du Colombien Miguel Angel Lopez (Astana) derrière Nibali.

Carapaz, son équipier Mikel Landa, auteur d’un gros effort, et Lopez revenaient sur Nibali et Carty à 3 km du sommet.

Premier au sommet du Mortirolo, situé à 28 bornes de l’arrivée, Ciccone prenait une sérieuse option sur la victoire du maillot bleu. Seul Hirt restait dans sa roue.

Ciccone et Hirt restaient à deux dans la montée finale avec assez d’avance pour se jouer la victoire au sprint. Ciccone s’y montrait le plus rapide pour signer, à 24 ans, le 5e succès de sa carrière. Il avait déjà remporté une étape du Giro en 2016. L’Italien Fausto Masnada a pris la troisième place à 1:20. Nibali franchissait la ligne en quatrième position, devant Carty, Carapaz et Landa. Roglic perdait 1:23 sur Carapaz et Nibali. En conséquence, au général, Carapaz possède 1:47 d’avance sur Nibali et 2:09 sur Roglic.

Mercredi, la 17e étape sera courue entre Commezzadura et Anterselva (181 km). Quatre ascensions sont au programme, le Passo della Mendola, l’Elvas (4e catégorie), le Terento (3e catégorie) et la montée finale vers le stade du biathlon (5,5 km à 6,9%).