VIDÉO| La réaction de Kit Harington en découvrant la fin de Game of Thrones

En découvrant la fin de Game of Thrones, Kit Harington, l’interprète de Jon Snow, n’a pu retenir ses larmes. La scène, qui a touché les fans, a été diffusée dans un documentaire.

Après huit saisons, la célèbre série Game of Thrones s’est clôturée, dans le sang et les larmes (pour changer). Mais une dernière surprise était encore réservée aux fans: un documentaire intitulé «The Last Watch» retraçant le tournage de l’ultime saison, et diffusé une semaine après le dernier épisode.

Parmi les images, inédites, une scène a particulièrement retenu l’attention des inconditionnels du Trône de fer. On y découvre la lecture collective de la fin de la série.

Kit Harington, l’interprète de Jon Snow, est visiblement très touché par le scénario. Abasourdi par le rôle qu’il va devoir tenir, il ne peut retenir ses larmes.

Emilia Clarke, qui donne ses traits à Daenerys Targaryen, est également bouche bée.