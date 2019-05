VIDÉO| Des nouveaux billets de 100 et 200 euros en circulation: ce qui change

Les nouveaux billets de 100 et 200 euros sont désormais en circulation en Europe. Ces billets présentent des signes de sécurité plus avancés que les précédentes versions, des signes perceptibles en regardant les billets, en les inclinant ou en les palpant.

Toutes les banques centrales de la zone euro ont présenté mardi les nouvelles coupures de 100 et 200 euros. Celles-ci seront progressivement introduites dans le circuit des paiements à partir de ce mardi.

Les nouveaux billets ont des dimensions différentes de celles des anciens. S’ils ont la même longueur qu’actuellement, ils ont en revanche désormais la même hauteur que le billet de 50 euros.

«Ainsi, ces coupures sont mieux adaptées au porte-monnaie ou au portefeuille et sont donc moins exposées à l’usure», assure la Banque nationale de Belgique.

BELGA

«Ils sont plus compacts et plus pratiques à utiliser, leurs couleurs sont plus lumineuses et ils sont plus sûrs», commente Laure Lalouette, experte en émission de billets auprès de la Banque centrale européenne.

Le troisième billet le plus utilisé

Le billet de 100 euros est le troisième billet de banque le plus utilisé dans la zone euro, après ceux de 50 et 20 euros.

BELGA

Certes en baisse constante depuis plusieurs années, le recours aux espèces pour payer ses achats est encore très majoritaire dans la plupart des pays de la zone euro.

Selon la BNB, ce sont principalement les personnes âgées qui ont recours au cash. Billets et pièces sont surtout utilisés pour des petits montants.

BELGA

Mieux lutter contre la fraude

Les nouveaux billets seront aussi «faciles à vérifier et difficiles à falsifier. Notre but est toujours d’avoir une avance sur les faussaires», assure encore Laure Lalouette.

Reporters / DPA Comme les derniers billets de 50 euros mis en circulation en 2017, ils contiennent, un portrait d’Europe, dans l’hologramme et dans le filigrane. Lorsqu’on les incline, le nombre émeraude change de couleur et des symboles de l’euro apparaissent.

Ils disposent aussi d’un nouveau signe de sécurité: l’hologramme satellite qui montre des symboles de l’euro gravitant autour du nombre.

La deuxième série de billet, baptisée «Europe», est désormais complète. Les quatre premières coupures de la série (5, 10, 20 et 50 euros) sont entrées en circulation en 2013, 2014, 2015 et 2017 respectivement.

La BCE a décidé d’arrêter la production du billet de 500 euros, les coupures de cette valeur de la première série continuant cependant d’avoir cours légal.