Toutes les sorties cinéma de ce mercredi 29 mai

Une bougie dans le vent, une caravane, du shampoing colorant, une psychanalyse, l’Anatolie et même quelques monstres: il y a tout cela, et bien plus encore, dans les sorties cinéma de ce mercredi 29 mai. Les critiques de L’Avenir vous disent quoi en penser. Vous n’êtes pas obligés de les croire. Juste de les lire.

Rocketman

Film musical de Dexter Fletcher. Avec Taron Egerton, Jamie Bell, Richard Madden. Durée: 2 h 01.

Ce que ça raconte

En 1990, Elton John entre en cure de désintoxication. Il se souvient de son enfance et de son début de carrière.

Ce qu’on en pense

Biopic musical flamboyant à l’image de la pop star. Même sans être fan, on en ressort avec ses tubes en tête.

La critique complète

Venise n’est pas en Italie

Comédie d’Ivan Calbérac. Avec Benoît Poelvoorde, Valérie Bonneton et Helie Thonnat. Durée: 1 h 35.

Ce que ça raconte

Une famille bohème met la honte à son aîné, un adolescent mal dans sa peau, en l’emmenant, en caravane, rejoindre sa dulcinée dans la cité de Doges.

Ce qu’on en pense

Ivan Calbérac raconte sa propre histoire. Mais force le trait, obligeant le duo Poelvoorde-Bonneton, pourtant prometteur, à en faire des tonnes. Fatigant. Limite épuisant.

La critique complète

L’interview de Benoît Poelvoorde

Sibyl

Drame de Justine Triet. Avec Virginie Efira, Adèle Exarchopoulos et Gaspard Ulliel. Durée: 1 h 40.

Ce que ça raconte

Sibyl, psychothérapeute, décide d’écrire un roman. Elle se débarrasse de ses patients à l’exception d’une actrice en détresse.

Ce qu’on en pense

L’intrigue s’éparpille mais c’est pour mieux saisir toutes les facettes de cette femme complexe.

La critique complète

Godzilla: roi des monstres

Film d’action de Michael Dougherty. Avec Vera Farmiga et Charles Dance. Durée: 2 h 12.

Ce que ça raconte

Quatre ans après sa première sortie, Godzilla va devoir affronter une belle brochette de créatures mythiques, sorties des entrailles de la terre…

Ce qu’on en pense

On reprochait au premier épisode de ne pas assez montrer le bestiau. Ici, c’est le contraire: on ne voit que lui. Ou plutôt qu’eux (y en a 16 en plus, quand même). Ne reste plus qu’à trouver un scénario, maintenant.

La critique complète

Le poirier sauvage (The wild pear tree)

Drame de Nuri Bilge Ceylan. Avec Dou Demirkol, Murat Cemcir et Bennu Yildirimlar. Durée: 3 h 08.

Ce que ça raconte

De retour dans son village natal en Anatolie, Sinan essaye de faire publier son premier livre. Mais des obstacles et rencontres le font douter…

Ce qu’on en pense

C’est un chef-d’œuvre! Le film est long certes mais le rythme est parfait et il faut bien ce temps pour dessiner le portrait d’un personnage tchekhovien.

La critique complète

Ni une, ni deux

Comédie d’Anne Giafferi. Avec Mathilde Seigner et François-Xavier Demaison. Durée: 1 h 38.

Ce que ça raconte

Défigurée par une réaction au Botox, une actrice engage son sosie pour la remplacer dans son prochain film.

Ce qu’on en pense

Gentille comédie qui n’invente rien mais se promène de façon amusante dans les coulisses du cinéma.

Frères de sang

Drame de Damiano D’Innocenzo & Fabio D’Innocenzo. Avec Andrea Carpenzano et Matteo Olivetti. Durée: 1 h 35.

Ce que ça raconte

Dans une banlieue de Rome, deux petites frappes sont engagées par la mafia locale après avoir accidentellement tué un de leurs ennemis.

Ce qu’on en pense

Filmée très sobrement, une histoire d’amitié rongée par la culpabilité qui fait ressentir l’ambiance des quartiers délaissés de la capitale italienne.