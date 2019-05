INFOGRAPHIES| Répartition hommes-femmes: quelle évolution depuis 2014?

La répartition des sièges entre les hommes et les femmes n’est pas encore équitable. BillionPhotos.com - stock.adobe.com

Au total, 484 sièges étaient en jeu en Belgique pour la Chambre, les parlements flamand, wallon, bruxellois et germanophone ainsi qu’à l’hémicycle européen. 212 femmes ont été élues, contre 195 lors des précédentes élections. Aucune instance n’atteint l’égalité.

En comptabilisant les élus des différents parlements pour lesquelles des élections étaient organisées dimanche, on constate que 212 femmes ont obtenu un strapontin, sur les 484 sièges disponibles. Soit 17 seulement de plus que lors des dernières élections.

La proportion des femmes élues n’augmente donc que très légèrement, pour atteindre 43,8%, contre 40,2% auparavant.

Parlement wallon

Sur les 75 députés wallons élus à l’issue du scrutin de dimanche, 31 sont des femmes (7 sur 23 au PS, 11 sur 20 au MR, 5 sur 12 chez Ecolo, 4 sur 10 au cdH et 4 sur 10 également du côté du PTB). Elles ne représenteront donc qu’un peu plus de 41% des parlementaires régionaux durant la législature à venir alors qu’elles constituent plus de la moitié de la population.

Lors de la législature passée, le parlement wallon comptait en effet, dans sa composition post-élections communales d’octobre 2018, 30 femmes (soit 40%).

Parlement bruxellois

Le nouveau parlement bruxellois compte près de 44% de femmes élues, collèges néerlandophone et francophone confondus. Les partis francophones s’affichent plus égalitaires, comptant 45,83% de femmes élues, contre 35,29% du côté néerlandophone.

Sur les 17 élus du collège néerlandophone du parlement bruxellois, 6 sont des femmes. Groen semble être le plus égalitaire, le parti écologiste flamand ayant obtenu quatre sièges dont deux reviennent à des élues féminines.

Pour le collège francophone, 33 élues sur 72 sont des femmes. Ecolo (8 sur 15 sièges) et MR (7 sur 13 sièges) ont davantage d’élues féminines que d’élus masculins.

Au total, 39 des élus bruxellois sont des femmes (43,82%). Le dernier parlement bruxellois était composé de 36 femmes, soit une proportion de 40,4%.

Chambre des représentants

La Chambre comptera lors de son installation 65 femmes sur 150 élus, soit 43,33% du total. La proportion est toutefois en hausse par rapport à l’élection précédente à l’issue de laquelle les femmes représentaient 39,33% de l’ensemble des députés, selon les résultats définitifs des élections législatives de dimanche.

Chez Ecolo et au sp.a, les femmes sont majoritaires, soit 7 sur 13 pour le premier et 5 sur 9 chez les seconds. Chez Groen (4/8) et DéFI (1/2), la parité est strictement respectée.

Les autres partis comptent une majorité d’hommes. Les plus grands bastions masculins sont le MR (5 femmes sur 14 élus) et le PTB (4 femmes sur 12 élus).

Parlement flamand

Sur les 124 élus que compte le parlement flamand, 59 sont des femmes, soit une proportion de 47,6%. C’est davantage qu’à l’issue des élections régionales de 2014, lors desquelles 55 femmes avaient été élues.

Le Vlaams Belang (39,1%), la N-VA (45,7%) et le sp.a (46,2%) sont les seuls partis qui comptent moins de femmes élues que de députés masculins.

Le dernier parlement flamand était composé de 44,35% de femmes.

Parlement de la Communauté germanophone

Le parlement de la Communauté germanophone accuse un certain retard dans la représentation des femmes: il ne compte que neuf élues sur 25 sièges, soit 36%.

Cette répartition est la même qu’en 2014.

Parlement européen

Neuf femmes figurent parmi les 21 Belges élus dimanche soir au Parlement européen, soit deux de plus qu’à la fin de l’actuelle législature.

C’est plus du double comparé à l’élection 2014, où elles n’étaient que quatre.