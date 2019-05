VIDÉOS | Un titre, des chaussures pourries et une arcade ouverte pour Jack Grealish

En plus d’avoir grandement participé au sacre de son équipe en Championship (D2), le prodige d’Aston Villa a marqué les esprits en jouant le match pour le titre avec des chaussures extrêmement usées et en s’ouvrant l’arcade après la rencontre.

Pour les supporters d’Aston Villa, Jack Grealish est devenu le symbole de la réussite actuelle du club.

Devenu «célèbre» sur les réseaux sociaux après qu’il ait été frappé par un supporter de Birmingham City lors d’un derby qu’il a ponctué lui-même en inscrivant le but de la victoire, le milieu de terrain de 23 ans est un des grands artisans de la montée prochaine des «Villans» en Premier League.

Mais si Jack Grealish fait tant parler les fans anglais ce mardi, ce n’est pas seulement pour son efficacité sur le terrain. Ainsi, hier, ce sont notamment ces chaussures qui ont retenu l’attention. Et pour cause, le joueur a pris part à la plus importante rencontre de la saison, face à Derby County, avec une paire complètement pourrie.

Interrogé par «Sky Sports» sur ce choix particulier, Jack Grealish a expliqué qu’il s’agissait simplement de sa paire fétiche. «Quand je suis revenu de blessure il y a quelque temps, ces chaussures étaient toutes neuves, a-t-il expliqué. Et puis, j’ai marqué quelques buts et délivré quelques passes décisives avec. Alors je me suis dit qu’elles me portaient bonheur, et j’ai décidé de les garder le plus longtemps possible.»

Autre moment «insolite» de la journée pour Jack Grealish, il s’est ouvert l’arcade lors de la remise du trophée. Une belle plaie que le joueur a prise avec le sourire.