Élections 2019: Wouter Beke: «La N-VA doit oser prendre ses responsabilités»

À l’issue de son entrevue avec le roi, le président du CD&V Wouter Beke a réagi suite à la sortie d’Élio Di Rupo.

«Il faudrait que le gouvernement fédéral ait une majorité en Flandre mais pour ce faire, il faut que la N-VA ose prendre ses responsabilités», a réagi mardi le président du CD&V Wouter Beke aux déclarations d’Elio Di Rupo. Celui-ci a estimé, lundi, qu’à terme, la solution passerait, pour le fédéral, par un gouvernement sans la N-VA et donc sans majorité au nord du pays.

Ces déclarations ont fait vivement réagir en Flandre. «Cet appel est une négation du signal exprimé par les électeurs dimanche», a ainsi commenté Jan Jambon.

Au CD&V, si on estime que le gouvernement fédéral doit effectivement disposer d’une majorité côté flamand, on en appelle aussi à la responsabilité de la N-VA. «Ce serait bien que le gouvernement dispose d’une majorité en Flandre, ce qui signifie également que la N-VA doit oser prendre ses responsabilités. C’est le premier parti flamand au sein du Parlement fédéral. Elle y représente le plus grand nombre d’électeurs. Elle ne doit pas les laisser sur le côté», a affirmé Wouter Beke, le président du parti, à la VRT.