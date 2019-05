Escroquerie contre Lampiris: une facture de plus de 25.000 euros, interceptée entre son envoi et sa réception, falsifiée

Le tribunal correctionnel de Liège a condamné l’auteur d’une escroquerie au préjudice de Lampiris. Une facture de plus de 25.000 euros, interceptée entre son envoi et la réception par la société préjudiciée, avait été falsifiée.

L’auteur d’une escroquerie commise au préjudice de la société Lampiris a été condamné ce mardi par le tribunal correctionnel de Liège à une peine d’un an de prison ferme et à une amende de 300 euros. Une facture de plus de 25.000 euros, interceptée entre son envoi et la réception par la société préjudiciée, avait été falsifiée. L’argent avait été versé sur le compte du prévenu.

En tout, neuf prévenus avaient été poursuivis pour répondre des faits liés à la falsification d’une facture de 25.234 euros et à une escroquerie. Cette facture avait été envoyée par un fournisseur de gaz à la société Lampiris. La société avait payé le montant réclamé sur le compte indiqué sur la facture. Mais cette facture avait été interceptée le 26 mai 2015 par un tiers entre son envoi et sa réception. Le numéro de compte du prévenu y avait été inséré à la place du numéro de compte de la société qui devait être créditée.

L’argent versé sur le compte du prévenu avait ensuite été reversé vers d’autres comptes. Une somme de 10.909 euros avait été bloquée lorsque la société préjudiciée avait constaté les faits d’escroquerie.

Le principal prévenu n’a pu être relié à l’élaboration de la fausse facture et a été acquitté d’une prévention de faux. Mais il a été condamné pour escroquerie à une peine d’un an de prison ferme et à une amende de 300 euros. Ses huit complices présumés ont par contre été acquittés.