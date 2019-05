Mercato: Steven Defour courtisé par un club belge

Et si Steven Defour revenait en Belgique? La rumeur se fait de plus en plus insistante dans les travées de l’Antwerp.

Trois ans après avoir quitté Anderlecht pour tenter sa chance en Premier League, à Burnley, Steven Defour serait dans le viseur de la direction de l’Antwerp.

Déjà contacté par le «Great Old» lors du précédent mercato, l’ancien Diable rouge – il a mis un terme à sa carrière internationale après sa non-sélection pour le Mondial 2018 – intéresse de nouveau fortement des Anversois en quête d’expérience avant d’entamer la saison européenne.

Qualifié pour les tours préléminaires de l’Europa League grâce à sa victoire signée dimanche contre Charleroi, la direction de l’Antwerp aurait donc jeté son dévolu sur l’ex-Rouche, un joueur que Luciano D’Onofrio et Laszlo Bölöni – les trois hommes se sont côtoyés au Standard – connaissent bien.

D’après Sudpresse qui évoque ce nouvel intérêt anversois, Steven Defour ne serait en tout cas pas opposé à revenir en Belgique. Souvent freiné outre-Manche par des blessures – il n’a joué que 9 matches sur 42 lors de la dernière saison – le milieu de terrain trouverait, à Anvers, la possibilité de terminer sa carrière sur une note plus positive.

Reste à voir si les deux clubs trouveront aussi un terrain d’entente.

En 2016, Burnley avait acheté le Diable rouge pour 8,6 millions d’euros. Le contrat du Belge prendra fin en 2020.